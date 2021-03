Brossen

Mitten im Herzen des Dreiländerecks liegt das kleine Dorf Brossen. Der Ortsteil von Meuselwitz hat um die 270 Einwohner – und eine Schauspielschule. Auch wenn der Präsenzunterricht momentan nicht stattfinden kann, ist bereits ein neuer Ausbildungsgang in Planung. „Die Schüler kommen aus ganz Deutschland“, sagt Günter Bläske, Leiter der seit 2005 bestehenden Medienakademie Thüringen. „Aber auch aus Österreich und der Schweiz hatten wir schon Auszubildende.“

Momentan ist es allerdings eher ruhig hinter den Toren der Schauspielschule. Im Dezember 2020 musste auch die Medienakademie den Präsenzunterricht gegen die digitale Version austauschen. „Die Schüler befinden sich momentan daheim. Der Präsenzunterricht wird dann wieder stattfinden können, wenn die Schulen allgemein öffnen dürfen.“

Umfangreiche Ausbildung in unterschiedlichen Fächern

„Wir bieten neben der Ausbildung zum staatlich anerkannten Schauspieler auch noch eine Ausbildung zum Actiondarsteller an“, erklärt Günter Bläske. „Wir sind deutschlandweit die einzige Schule, die diese zusätzliche Ausbildung anbietet. Die Chancen im Filmgeschäft, aber auch im Theater steigen durch die Ausbildung zum Actiondarsteller. Ebenso ist unser fachliches Spektrum breiter angelegt als an anderen Schauspielschulen.“

So beschäftigt sich das Fach Darstellung mit Improvisation und Theatersport, Rollenarbeit, Camera acting und Ensemblearbeit. Bei der Schulung der Stimme und Sprache stehen die Laut- und Atemartikulation, die Stimmbildung sowie die Resonanzbildung im Mittelpunkt. Auch eine spezielle Schulung im Gesangsbereich gehört zur Ausbildung.

Das Fach Bewegung ist besonders für die Schüler interessant, welche die Zusatzausbildung zum Actiondarsteller oder zur Actiondarstellerin absolvieren. Inhalt sind elementare Atem- und Bewegungslehre, Bodymovement, Bühnenkampf und letztlich der Bühnenstunt. Eine Besonderheit der Medienakademie Thüringen sind die allgemeinen Grundlagen im Fach Produktion und Regie. Zur Praxis gehören interne Bühnen- und Projektarbeiten, wie zum Beispiel das Vorbereiten und Aufführen von Weihnachtsstücken in Kindergärten.

Wer aber steckt hinter dem Schulleiter?

„Früher habe ich als Fernsehtechniker im kaufmännischen Bereich gearbeitet, hauptsächlich für Großhändler. Vor 40 Jahren bin ich dann durch Zufall ins Filmgeschäft gerutscht“, erzählt der Schulleiter Günter Bläske. Der Spaß an der Arbeit, vor allem im Stuntbereich, hat ihn nicht mehr losgelassen. So kamen immer mehr Aufträge, zum Beispiel in der Stuntregie zustande. Die Idee der Gründung einer Schauspielschule hatte Günter Bläskes jetzige Ehefrau, Simone Bläske. Die gelernte Theaterpädagogin hegte schon länger den Wunsch, eine eigene Schule zu eröffnen. Diesen Traum erfüllten sich die beiden dann zusammen.

Warum Brossen?

Eine Schauspielschule mitten in einem kleinen Dorf ist eher ungewöhnlich. Die meisten assoziieren solche Einrichtungen mit einer Großstadt, wie Berlin oder Köln. Allerdings bietet Brossen als Standort einige Vorteile. „Wir befinden uns unweit der rasch wachsenden Medienstadt Leipzig. Auch Erfurt mit dem Kinderkanal von hier aus nicht weit.“ Es sei günstig, dass Brossen mitten in Mitteldeutschland liege, zentral zwischen den Großstädten.

Die Wahl des Standortes habe auch Vorteile in Bezug auf die Möglichkeit der Ausbildung zum Actiondarsteller beziehungsweise zur Actiondarstellerin. Hinter dem Gebäude liegen ein freier Platz und ein Feldweg. „Der Platz, den wir für unsere Stunts brauchen haben wir hier. Beispielsweise wenn die Schüler lernen, sich mit dem Auto zu überschlagen. So was wird man mitten in einer Großstadt nicht finden. Auch unsere Fechtübungen, welche die Auszubildenden unter anderem bei unserem Kooperationspartner in Grevesmühlen, dem Piraten Open Air, benötigen, machen wir sehr gerne im Freien.“

Wie bewirbt man sich für einen Ausbildungsplatz an der Medienakademie Thüringen?

„Nachdem wir eine schriftliche Bewerbung von potenziellen Schülern erhalten haben, bekommen diese eine Einladung für einen ,Schnuppertag‘ zugeschickt“, erklärt der Schulleiter. An diesem Tag haben die Interessenten die Möglichkeit, einen Einblick in den Schulablauf zu erhalten. Auch besteht die Möglichkeit, selbst etwas Darstellerisches aufzuführen.

„Für uns ist es wichtig, dass die Bewerber in den Austausch mit Schülern und Dozenten kommen“, führt Günter Bläske weiter aus. Ebenso liegt es dem Schulleiter am Herzen, dass die neuen Schüler in die Gemeinschaft passen. „Unsere Schule hat den Stil eines Landgutes. Wer einen Palast aus Glas erwartet, der ist hier definitiv falsch.“ Für Schüler von weiter weg gibt es die Möglichkeit, über der Schule zu wohnen. „Es geht bei uns sehr familiär zu. Im Sommer bei schönem Wetter grillen wir zum Beispiel und essen auch immer wieder gemeinsam.“

Eine Rückmeldung über den Probetag erfolgt direkt im Anschluss in einem persönlichen Gespräch. Auch das Schüler abgelehnt wurden, kam schon vor, wenn zum Beispiel die Vorstellungen einfach zu unterschiedlich waren.

Pro Jahr gibt es zwischen fünf und zehn Abgänger – die meisten orientieren sich dabei in Richtung Film

Bereits im Bewerbungsgespräch weist Günter Bläske darauf hin, dass niemand nach Beendigung der Ausbildung mit einem Plakat warten wird, auf dem „Schauspieler gesucht“ steht. „Ich vermittle den Schülern von Anfang an, dass Flexibilität sowohl örtlich als auch zeitlich unabdingbar sind. Genauso wie das Sich-Zu-Herzen-Nehmen von Ratschlägen aus langjähriger Erfahrung, welche ich meinen Schützlingen mit auf den Weg gebe.“

Nichtsdestotrotz gibt es auch oft Ernüchterung, wenn nach der Ausbildung nicht die gewünschte Anzahl an Aufträgen an Land gezogen werden kann. „Spätestens dann merken die ehemaligen Schüler, dass sich die vermittelten Kenntnisse im Bereich der Produktion, der Regie und dem Filmschnitt bezahlt machen. Denn auch hinter der Kamera findet sich dann die ein oder andere Einsatzmöglichkeit.“

Die Zahl der Abgänger bewegt sich jährlich zwischen fünf und zehn Schülern. Der Großteil orientiert sich in Richtung Film. Die Schauspielschule kooperiert unter anderem mit dem Piraten Open Air in Grevesmühlen. „Pro Jahr sind fünf bis zehn unserer Schüler in Grevesmühlen im Einsatz um dort Bühnenerfahrung zu sammeln. Die Spielzeit dort wird als anerkanntes Praktikum gewertet.“ Auch hat die Bildungseinrichtung bereits mit dem MDR, RTL und Sat.1 zusammengearbeitet.

Neuer Ausbildungsgang trotz Pandemie

Trotz der momentanen Ausnahmesituation wird es auch in diesem Jahr einen neuen Ausbildungsgang geben. „Wir haben aktuell sehr viele Bewerbungen. Ein paar Verträge sind auch schon abgeschlossen.“ Tatkräftige Unterstützung bekommt der Leiter der Schauspielschule durch Tochter Jaqueline Bläske, die kürzlich ihr Studium im Modedesign/Maßschneiderei abgeschlossen hat und sich nun der Theaterpädagogik widmet.

Die Ausbildung an der Medienakademie Thüringen dauert drei Jahre in Vollzeit. Das Schulgeld beträgt 349,00 Euro monatlich. Im Moment zählt die Schule 14 Auszubildende. „Unsere Schule ist die bundesweit einzige nach BAföG-Gesetz anerkannte Schauspiel- und Stuntschule. Die Schüler können deshalb durch nicht rückzahlbares BAföG gefördert werden“, betont Bläske. Der Besuch der Schule sei außerdem dem Besuch einer Berufsfachschule gleichwertig.

Von Mary Anne Härtling