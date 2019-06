Altenburg

Der Brunnen am Kornmarkt ist eine äußerst beliebte Anlaufstelle in der Altenburger Innenstadt. Egal ob als bloßer Treffpunkt für eine Verabredung oder zum Verweilen und Ausruhen auf ein Eis oder Ähnliches. Gerade bei den derzeit tropischen Temperaturen zieht das Wasser besonders Kinder magisch an, was deren Eltern meist dazu zwingt, dort länger zu bleiben als eigentlich gewollt.

Stadt forscht nach Ursachen

Doch seit Anfang der Woche hat es sich ausgeplätschert am Ende des Kornmarkts. Statt des sonst gewohnten Trubels gibt es immer öfter stille Leere. Nur vereinzelt lassen sich noch Leute auf den bunten Bänken nieder. Der Platz verwaist zusehends. Auch weil die Vorfreude vieler Kinder schnell Enttäuschung weicht, wenn sie sehen, dass der Brunnen ruht und kein Tröpfchen kühles Nass mehr fließt.

Wie die Stadtverwaltung auf OVZ-Nachfrage mitteilte, ist der Brunnen kaputt. „Die Technik ist nicht funktionstüchtig“, präzisierte Rathaussprecher Christian Bettels . Deshalb habe man den Brunnen am Dienstag abgeschaltet. „Wir prüfen, was die Ursachen sind, und versuchen ihn so schnell es geht, wieder in Betrieb zu nehmen.“ Das sei wichtig gerade angesichts der aktuellen Wetterlage und der vorhergesagten Temperaturen von über 35 Grad Celsius in der nächsten Woche.

Bauwerk erhitzt immer wieder die Gemüter

Der Brunnen, der hauptsächlich aus einer nachts beleuchteten Glasstele, einer unterirdischen Zisterne und einem Granitbecken besteht, wurde 2005 gebaut. Das nach einem Vorschlag von Thomas Berthel aus Niederleupten errichtete Bauwerk bildet mit seiner 800 Kilogramm schweren Stele, die von rostigem Metall umfasst wird, eine bauliche Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart. Das moderne Bauwerk befindet sich nämlich an einer Stelle, an der bereits im 15. Jahrhundert ein Brunnen stand.

Der Wasserspender und die etwa 140 000 Euro Kosten dafür, die zu 80 Prozent aus Fördermitteln von Bund und Land stammten, erhitzten immer wieder die Gemüter in Altenburg. Die Reaktionen dazu reichten von „Steuergeldverschwendung“ über Kopfschütteln bis hin zu „gelungenes Kunstwerk“. Das dort seit Jahren insbesondere an warmen Tagen rege Treiben spricht aber eine klare Sprache. Allerdings nur, wenn er nicht gerade kaputt ist.

Von Thomas Haegeler