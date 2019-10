Brunnenlösung für Prößdorfer See ist Chance und Risiko zugleich

Lucka

Ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür, Platz zum Seele baumeln lassen und willkommene Abkühlung im Sommer: Damit schmückt sich jede Kommune gern. Klar, dass man in Lucka nach Möglichkeit alles tun will, um den Prößdorfer See zu erhalten.

Brunnen-Lösung ist durchaus realistisch

Mit der nun vorliegenden Machbarkeitsstudie ist ein erster wichtiger Schritt dazu getan. Und allzu überbordend oder gar unrealistisch erscheint die Vorgeschlagene Brunnen-Lösung tatsächlich nicht – im Gegenteil. Am Ende werden sich Sinn und Nutzen jedoch vor allen an zwei Faktoren entscheiden: den finanziellen Auswirkungen und den künftigen klimatischen Bedingungen.

Finanzen und Klima könnten entscheidend sein

Ob sich der Griff ins Stadtsäckel anbietet, muss nun der noch zu erarbeitende Haushalt für das kommende Jahr zeigen. Insbesondere die städtische Rücklage wurde in der Vergangenheit im Zuge mehrerer Großprojekte immer wieder angezapft. Auch ist zu fragen, ob man das große Ziel, die Kommune bis 2023 schuldenfrei zu bekommen, durch die Maßnahme gefährden würde – und dies in Kauf nehmen möchte. Als risikoreich könnte sich auch die Wetterentwicklung der kommenden Jahre erweisen. Sollten weitere Extremsommer folgen, muss irgendwann hinterfragt werden, wie sinnvoll die Wassereinleitung noch ist – und ob diese nicht im Zweifel gar von Amts wegen untersagt wird.

Wie auch immer Verwaltung und Räte am Ende entscheiden, spannend bleibt es am Prößdorfer See auf jeden Fall.

Von Bastian Fischer