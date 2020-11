Das Amtsgericht Altenburg hat zwei Männer wegen eines brutalen Überfalls am Neujahrstag schuldig gesprochen. Beide Beteiligte bekamen Haftstrafen – einmal mit, einmal ohne Bewährung. Einen versuchten Raub, der ursprünglich angeklagt war, sah das Schöffengericht aber nicht.

Brutaler Überfall in Altenburg: Beteiligte bekommen Haftstrafen

