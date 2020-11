Brutaler Überfall in Altenburg: Schmerzensgeld für Opfer

Altenburg

Es geht voran im Prozess um einen brutalen Überfall und andere Gewalttaten am Altenburger Amtsgericht. So winkte Richter Alexander Reichenbach zum Fortsetzungstermin am Dienstag mit dem Zaunpfahl, wohin die Reise geht und was von den jüngsten Aussagen des Opfers zu halten ist. Demnach erscheint ein Schuldspruch für die wegen versuchten Raubes angeklagten Frank Beyer* (29) und Göktan Keser* (33) wahrscheinlich. Bei Letzterem stehen zudem noch mehrere Körperverletzungen, Erpressung und Nötigung zur Debatte.

500 Euro für Schmerzen nach Überfall

Ablesen ließ sich die vorläufige Meinung des Gerichts an drei Beschlüssen. Mit dem letzten bewilligte Reichenbach dem Opfer des Überfalls am Neujahrstag 2020 das von seinem Anwalt Dirk Schwerd beantragte und mit den Angeklagten und ihren Verteidigern Carl Sommer und Udo Freier abgestimmte Schmerzensgeld von 500 Euro. Dies kann neben den bisherigen Einlassungen Beyers und Kesers als weiteres Eingeständnis gewertet werden, für die Schmerzen des zusammengeschlagenen Dennis Montag* verantwortlich zu sein.

Gericht hält Opfer-Auftritt für „überzogen“

Für das Einklagen des Schmerzensgeldes gestand Reichenbach dem Opfer mit einem zweiten Beschluss auch Prozesskostenhilfe zu, hatte sie zuvor für die Nebenklage aber abgelehnt. Der junge Mann sei „intellektuell ausreichend in der Lage“, seine Interessen selbst zu vertreten, begründete der Richter und machte zugleich deutlich, dass man an Montags Glaubwürdigkeit zweifelt. Er sehe auch keine besondere psychische Betroffenheit, die einen Anwalt nötig erscheinen ließe. „Weder von der Tat als solcher, noch von den Versuchen der Beeinflussung.“ Vielmehr sei sein Auftritt vor Gericht „nicht glaubhaft“, weil „überzogen“ und nicht durchgehend ängstlich gewesen.

Montag hatte als Zeuge Mitte Oktober den Prozess mit überraschenden Aussagen und einer E-Mail an seinen Anwalt erschüttert. Darin beschuldigte er die beiden Angeklagten, mit Drohungen und Bestechung versucht zu haben, seine Aussagen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Zudem bezichtigte das Opfer den Hauptangeklagten Keser, ihn am Ende des Überfalls in der Heine-Straße mit dem Tod bedroht zu haben. Allerdings konnte er auf Reichenbachs Nachfragen keinen plausiblen Grund nennen, warum er damit erst jetzt um die Ecke komme.

Staatsanwalt ermittelt gegen Zeugen

Darüber hinaus ergab sich für Staatsanwalt Peter Witzmann weitere Arbeit. So kündigte der Jurist an, gegen zwei Zeugen wegen möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Falschaussage ermitteln zu lassen. So hatten sich Kesers Ex-Freundin und einer seiner Kumpel bei ihren Aussagen zu weiteren Körperverletzungen in Widersprüche verstrickt und im Hinblick auf Drogengeschäfte selbst belastet. Dabei stellte sich zudem heraus, dass ein Mann Opfer von Kesers Schlägen wurde, weil er zuvor seiner damals erst 15-jährigen Flamme zwei Gramm Haschisch für Analsex angeboten hatte.

Zur Fortsetzung des Prozesses nächste Woche steht ein psychiatrischen Gutachten auf dem Programm. Dieses soll Auskunft über die Drogensucht des 33-jährigen Hauptangeklagten und den Zusammenhang mit Kesers Straftaten geben. Im Anschluss ist mit einem Urteil zu rechnen.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler