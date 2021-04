Altenburg

Drei dünne Heftchen hält Felix Eckerle hoch. Mehr war es nicht, womit die seinerzeit Verantwortlichen vergangene Jubiläen des Landestheaters wie den 75., 100. und 125. Geburtstag zu würdigen bereit waren. Demgegenüber das 262 Seiten starke, fast anderthalb Kilogramm schwere, in der Theaterfarbe goldgrün gehaltene Buch „150 Jahre Theater Altenburg“. Erschienen im Berliner Verlag Theater der Zeit, herausgegeben von dessen Leiter Harald Müller und dem Chefdramaturg des Theaters Altenburg Gera, Felix Eckerle. Pünktlich zum Jubiläum des am 16. April 1871 eröffneten Kulturtempels können es beide in die Kameras von Presse und Fernsehen halten. Es ist indes vermutlich weniger das Ausmaß als vielmehr der Inhalt, der Müller zur Präsentation am Donnerstag im Altenburger Theaterzelt von nicht mehr und nicht weniger als einer Sensation reden ließ. „Das Buch ist ein Grundlagenwerk. Es gibt nichts Vergleichbares“, schwärmt er.

Ja, es ist wahrlich an der Zeit für ein solches Buch zur Aufarbeitung der so interessanten wie wechselvollen Geschichte des Altenburger Theaters, für dessen Zustandekommen nun bemerkenswerterweise ein Hauptstädter und ein aus Karlsruhe stammender Neu-Geraer verantwortlich zeichnen. In einer zweijähren wahren Sisyphusarbeit bei Recherche, Organisation und Planung, die vor allem in den Händen von Eckerle lag, ist dies zweifelsohne gelungen. Auch, weil der 50-Jährige nicht der Versuchung erlag, Deuter dieser Geschichte zu sein. Vielmehr beleuchten gar unterschiedliche Autoren schlaglichtartig verschiedene Aspekte, die neben der künstlerischen Arbeit auch die Baugeschichte und die Stadt selbst zum Thema machen.

Prominente Autoren beleuchten verschiedene Themen

Die Autorenschar, die dafür gewonnen werden konnten, ist durchaus illuster. Es sind bekannte Skatstädter darunter wie der Verleger Klaus-Jürgen Kamprad, der die Anfänge des Musiktheaters beschreibt, oder der Direktor des Lindenau-Museums Roland Krischke, der einen Blick auf die Stadt im Eröffnungsjahr 1871 wirft. Christian Repkewitz, anerkannt für die Aufarbeitung jüdischer Geschichte in Altenburg, widmet sich dem Schicksal der Sängerin und Gesangspädagogin Josefa Back-Freund, die ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurde, überlebte und nach Altenburg zurückkehrte.

Und es sind prominente Autoren wie Anno Mungen, der das Institut für Musiktheater der Universität Bayreuth leitet und umfassend über Wieland Wagners Ring-Inszenierungen 1943/44 in Altenburg schreibt. Ein an sich heikles Kapitel, ist doch die Nähe des erfolgreichen Opern-Regisseurs und Bühnenbildners zum Nazi-Regime und zu Hitler persönlich bekannt. Der Autor lässt dies nicht unerwähnt, ordnet das künstlerische Wirken des Wagner-Enkels in die gesellschaftlichen Verhältnisse ein. Dies hätte auch den Herausgebern bei der Präsentation eine Erwähnung wert sein können, trotz berechtigter Euphorie über die im Bayreuther Archiv gefundenen und erstmals veröffentlichten Fotos von Wieland Wagners Inszenierungen „Rheingold“ und „Götterdämmerung“.

Detail- und faktenreiche Beiträge

Andere Beiträge widmen sich den Anfängen der Theaterkultur in Altenburg, dem Landestheater nach dem zweiten Weltkrieg und sogar der Geschichte der Geraer Bühne. Allesamt ausführlich, geprägt von ungeheurer Detailkenntnis und ebensolchem Faktenreichtum. Eine Meisterleistung der Recherche jedes Autors. Dem Leser verlangt die Lektüre freilich Geduld, großen Wissensdrang und eine gewisse Detailversessenheit ab. Neben eher wissenschaftlichen Beiträgen wartet das Buch aber zugleich mit aufschlussreichen Interviews etwa mit dem unvergessenen Musikdirektor Peter Sommer oder wunderbaren Geschichten auf. Eine davon erzählt der inzwischen renommierte und preisgekrönte Schriftsteller Ingo Schulze, damals Dramaturg am hiesigen Theater, über die Wendezeit.

Halten ihr Buch „150 Jahre Theater Altenburg“ sichtlich und berechtigt stolz in die Kamera – die beiden Herausgeber Felix Eckerle (r.) und Harald Müller. Quelle: Mario Jahn

Der ehemalige Geraer Intendant Michael Schindhelm wurde mit einem Rückblick auf die Fusion im Jahr 1995 betraut. Ein Lesevergnügen indes ist sein Kapitel für die Skatstädter nicht. Die Diktion ist von ungeheurer Distanz und ziemlicher Herablassung geprägt. Da ist von „Szenen gutgemeinter Kunstmühen, Beispielen bedauernswerter Überforderung und Überschätzung, Sopranistinnen in unzumutbaren Höhen, Bühnenbildern makelloser Antiquiertheit, heilem Operettenglück und Styroporblumen aus Hawaii“ die Rede, die Schindhelm beim kleinen Nachbarn ausgemacht haben will. Auf insgesamt sieben Seiten bringt er das Kunststück fertig, „den Kollegen aus dem anderen Theater“ nicht ein einziges Mal beim Namen zu nennen. Zum Glück ermöglicht die nachfolgende Story über das Künstlerehepaar Karin Kundt-Petters und Heinz Petters eine Altenburger Sicht auf die Geschehnisse Mitte der 1990er-Jahre und rettet die Ehre von Georg Mittendrein, der gegen die Fusion ankämpfte, wenngleich sie alternativlos war.

Wunderbare Fotoarbeit

Es gibt Erinnerungen an spektakuläre Inszenierungen aus der Ära von Schauspieldirektor Bernhard Stengele, Kurz-Interviews mit stadtbekannten Künstlern – eine tolle Idee – und zum Schluss einen Blick auf das aktuelle Baugeschehen im Theater. Den beiden Autoren Thomas Stolze und René Prautsch sei gedankt, dass sie schon mal die nächste, längst überfällige Sanierung einfordern, die vom Seckendorffschen Palais.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die wunderbaren Fotos. Insgesamt 210 Abbildungen gibt es, farbig und schwarz-weiß. Von Druckgrafiken aus dem Eröffnungsjahr über Inszenierungen aus ganz verschiedenen Zeiten bis zu spektakulären aktuellen Baustellenfotos und dem erstmals gezeigten Entwurf der Fassade des neuen Bühneneingangs. Der hochkarätige Druck und die schöne Lesbarkeit komplettieren das Buch.

Buch sollte bei keinem Theaterfreund fehlen

Ob selbiges wirklich eine Sensation ist, muss jeder für sich entscheiden. Es sollte jedenfalls bei keinem Theaterfreund oder interessierten Altenburger im Bücherschrank fehlen. Denn Vergleichbares gibt es wirklich nicht.

Service: „150 Jahre Theater Altenburg“ (262 Seiten, Hardcover) kann bis zum 18. April zum Subskriptionspreis von 19 Euro im Webshop (www.theater-altenburg-gera.de) vorbestellt werden. Ab dem 19. April ist das Buch, das einer Auflage von 3000 Stück erscheint, regulär zum Preis von 24 Euro im Buchhandel erhältlich.

Von Ellen Paul