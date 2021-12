Buddhismus und Falt-Kraniche im Tatami: Schmöllner Bad wird umgebaut und saniert

Schmölln

Was klingt wie eine Essensbestellung im asiatischen Restaurant, steht hier eigentlich für die Zukunft des Schmöllner Sport- und Familienbads Tatami. Bis 2024 soll dieses nämlich saniert werden – unter dem Motto „Origami“, der japanischen Kunst des Papierfaltens. Dem hat der Schmöllner Stadtrat mehrheitlich zugestimmt. Knapp 850 000 Euro des Mammutprojekts werden von Fördermitteln des Bundes finanziert, der Rest aus Eigenmitteln der Stadt Schmölln. Im kommenden Jahr sollen die Planungen für die Sanierungen beginnen, in den zwei darauffolgenden Jahren wird dann die bauliche Realisierung folgen.

Origami als Thema der Modernisierungen

Eine fast 50-seitige Konzeptmappe klärt über die geplanten Modernisierungsmaßnahmen auf. Der mit einer Höhe von geschätzten 600 000 Euro kostspieligste Punkt darin: die Sanierung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens. Von den Umbauten unberührt scheint allerdings auch sonst kaum etwas im Tatami zu bleiben. Badehalle, Foyer, Sanitärbereich, Sauna und Außenbereich – überall sind in den kommenden Jahren Umgestaltungen geplant. Das Origami-Motto soll dabei unter anderem anhand von Kranichen aus Acrylglas in der Falt-Optik umgesetzt werden. Diese werden von der Decke hängen – darüber wolkenförmige Leuchten. „Inmitten der Wolke“ sollen die Kraniche fliegen, so heißt es in dem Konzeptpapier.

Der geplante Planschbereich spinnt das Kranich-Motto noch weiter: Die Wasserspielgeräte werden die Form von Blütenstängeln und Blättern haben, sodass es aussehen wird, als könnten die Kraniche darauf landen. Und auch im Sanitär- sowie Saunabereich soll es an japanischem Flair nicht mangeln: Ein an der Wand befestigter Mooskasten bei den Sanitäranlagen wird laut Konzept an einen japanischen Moos-Garten erinnern. „Zen in vollendeter Form“, so steht es darin. „Zen“ ist eine buddhistische Strömung in Japan, die grob dafür steht, das Leben in seiner ganzen Fülle zu leben.

Sanierungen nach 15 Jahren Betrieb notwendig

Grund für die baulichen Maßnahmen ist der nach 15 Jahren laufendem Betrieb hohe Sanierungsbedarf des Freizeitbads. Deshalb wird bereits seit 2018 ein Modernisierungskonzept entwickelt, um das Tatami „in seiner bestehenden Attraktivität und Besucherzahl zu erhalten“. So ist es in der Beschlussvorlage des Schmöllner Stadtrats nachzulesen. Weiterhin unterliegt das Bad laut Vorlage einem gewissen Modernisierungsdruck aufgrund anderer Bäder und Saunaeinrichtungen in der Region und stellt außerdem eine Einnahmequelle zur Entlastung der Stadt und Stadtwerke dar.

Von Friederike Pick