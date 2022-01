Bücher-Tausch-Regale im Altenburger Land sind beliebt – das Angebot wächst

Altenburg/Schmölln/Gößnitz

„Die Bücher haben auf dem Turm meist keine lange Verweildauer“, sagt Sandra Adam von der Altenburger Tourismusinformation. Ein untrügliches Zeichen, dass der Bücher-Tausch-Turm, den der Förderverein der Stadtbibliothek im Sommer eingerichtet hat, auch gut angenommen wird und funktioniert bei den Altenburgern. Wer ein gelesenes Buch loswerden will, kann es am Markt 10 einfach auf das Rollregal legen und sich vielleicht ein interessantes, noch unbekanntes wieder mitnehmen – kostenlos. Das Abgeben und Mitnehmen hält sich die Waage, schätzt Adam. „Man sieht Leute, die wirklich regelmäßig herkommen.“ Viele Frauenromane oder „Schnulzen“ liegen auf dem Turm, aber auch einige Krimis wie von Charlotte Link. „Was immer schnell weg ist, sind Kinderbücher oder Kochbücher.“

Das Alte Testament von 1874

Auch einige CDs verirren sich immer mal wieder auf die Bücherinsel. Morgens und abends kontrollieren die Mitarbeiterinnen der Tourismusinformation den Bestand und entfernen sofort unansehnliche, zu sehr zerlesene Bücher. Das kommt am Markt aber selten vor. Hin und wieder macht sich auch bemerkbar, wenn ältere Leute ihre Regale aussortiert haben. Dann kann auch mal ein Altes Testament aus dem Jahr 1874 auf dem Stapel auftauchen. „Ein richtiges Liebhaberstück.“

Gut gefüllt: Der Bücherschrank in der Touristeninfo am Markt 10 in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Christina Hantke-Ziese, Leiterin der Stadtbibliothek und Fördervereinsmitglied, ist auch zufrieden mit dem Projekt, dessen Pendant im Bahnhofscenter steht. Hier ergibt sich jedoch öfter mal das Problem der alten und verdreckten Bücher. „Die Kollegen müssen da sehr viel entsorgen“, sagt Hantke-Ziese. „Aber ich weiß, dass sehr viele Leute trotzdem froh sind, dass es diese Möglichkeit gibt.“

Alte Telefonzelle in Schmölln

Eine ehemalige Telefonzelle steht seit Herbst 2018 gut sichtbar am Schmöllner Bahnhofsplatz. Seitdem finden sich in ihr Romane, Sachbücher, aber auch Jugend- und Kinderbücher. Sie sind von Schmöllnern für Schmöllner. Wer sich für ein Buch interessiert, darf es kostenlos mitnehmen – oder eines reinlegen.

Trocken stehen die Tauschbücher in der Bücherzelle am Schmöllner Bahnhof. Quelle: Mario Jahn

Ein Auge auf die Zelle haben ein paar engagierte Bürger, erklärt Jaqueline Rödel, Leiterin des Hauptamtes in Schmölln. Wenn etwas ist, melden diese sich bei der Stadt. Doch auch die Mitarbeiter der Stadt schauen regelmäßig vorbei, so Rödel. Nachdem die Zelle in der Silvesternacht 2019 zum Teil zerstört wurde, ist seitdem Ruhe. Coronabedingt war die Tauschzelle einige Zeit abgeschlossen, jetzt ist sie aber wieder offen und für jeden zugänglich.

Familie Lahl organisiert Bücherschrank in Gößnitz

Noch ganz frisch ist der Bücherschrank in Gößnitz. Ungefähr seit einem halben Jahr steht er in der Straße Am Friedhof. Dahinter steckt die Familie Lahl, die bereits vorher eine Kiste zum Tauschen auf ihrem Grundstück stehen hatte. Wetterbedingt sei das aber nicht die beste Lösung gewesen, meint Uwe Lahl. Daher nun der Schrank, dessen Obhut sie auch übernommen haben. Ganz problemlos lief es damit aber erstmal nicht, immer wieder verschwanden größere Mengen an Büchern aus dem Schrank, neue jedoch wurden nicht hineingelegt.

Der Gößnitzer Bücherschrank schützt die Werke vor Wind und Wetter. Quelle: Vanessa Gregor

„Das hat sich jetzt aber beruhigt“, erzählt Lahl. Und: Der Schrank kommt gut an. „Es ist ein stetiger Austausch, der mittlerweile stattfindet.“ Der silbern glänzende Schrank ist immer öffentlich zugänglich und wird nicht abgeschlossen. Ganz so eng mit dem Austausch sieht Lahl es übrigens nicht. „Wenn sich mal jemand für ein Buch interessiert und keines zum Tauschen dabei hat, ist das auch okay“, sagt er.

Von Katharina Stork und Vanessa Gregor