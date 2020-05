Bündnis-Grüne attackieren Landrat und legen Rettungsplan vor

Altenburg

Bündnis 90/Die Grünen haben ihre Kritik an der vom Schulamt geplanten Verlegung der zehnten Klassen der Regelschulen in Dobitschen und Lucka an andere Standorte deutlich verschärft und nehmen nun auch Landrat Uwe Melzer ( CDU) ins Visier. Gleichzeitig schlagen sie ein Acht-Punkte-Programm vor, um die Pläne zu verhindern.

„Erfüllungsgehilfe des Schulamtes“

Mit seinem Alleingang habe Melzer bei vielen Menschen im Kreis unnötig Vertrauen verspielt, erklärte Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele am Dienstag. Melzer hätte die Mitglieder des Kreistages transparent in seine Entscheidungen einbinden müssen – gerade jetzt, in Zeiten geschlossener Schulen und Homeschooling. „Stattdessen hat er sich an den Gremien im Kreis vorbei zu einem stillschweigenden Erfüllungsgehilfen des Schulamtes in Gera gemacht – ohne die gebotene Rücksicht auf die letztendlich Betroffenen“, erklärte Kreistagsmitglied Doreen Rath. Mit verlässlicher und weitsichtiger Bildungspolitik habe dies „nicht wirklich viel zu tun.“

Rücknahme der Zwangsumsiedlung

Inhalt des Acht-Punkte-Planes sind die Einbeziehung der gewählten Mandatsträger in bildungspolitische Entscheidungen, Transparenz im kommunalpolitischen Handeln, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den gewählten Schüler- und Elternvertretern, keine Schulschließungen und die Rücknahme der Zwangsumsiedlungspläne für Schüler der zehnten Klassen in Dobitschen und Lucka. Außerdem schlagen die Grünen die Schaffung der technischen Voraussetzungen an den Schulen vor, um grundlegende Hygieneregeln dauerhaft einzuhalten, wie zum Beispiel Seife und ausreichend Papierhandtücher auf den Toiletten.

Angebote des Landes nutzen

Des Weiteren werden der Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Bereitstellung von genügend digitalen Endgeräten an den Schulen angeregt, um die Schüler an digitale Lerninhalte heranzuführen. Hierbei sollten die Angebote des Wirtschaftsministerium genutzt werden.

Landrat bekommt Hausaufgaben

Das verloren gegangene Vertrauen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte müsse unbedingt zurückgewonnen werden, betonte Rath. Parteikollege Stengele rief dazu auf, endlich die Bundes- und Landesprogramme zur Verbesserung der Schulsituation zu nutzen. „Dann werden auch Lehrer herkommen, um den unerträglichen Lehrermangel zu beenden. Wir werden nicht locker lassen, Herrn Melzer an die Umsetzung seiner Hausaufgaben zu erinnern.“

Von Jens Rosenkranz