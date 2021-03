Altenburg

Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hat eingeräumt, dass die Sauberkeit des vor einem Jahr eingeweihten und für 2,5 Millionen Euro neugestalteten Nordplatzes zu wünschen übrig lässt. Aus Kontakten mit den Bürgern wisse er, „dass die Reinigung zurzeit nicht optimal läuft, daher ist eine Nachjustierung vorgesehen“, heißt es in einer Antwort des Rathauses auf eine OVZ-Anfrage.

Anlass waren Beschwerden von Anwohnern, die die Redaktion erreichten. Darin wird beklagt, dass „der schöne neue Nordplatz nicht gesäubert wird“. Während das Laub auf dem Gelände oberhalb an der Straße entfernt wurde, blieb es auf dem Platz liegen. Speziell auf dem Areal vor dem Ärztehaus lägen Scherben. Es sei so viel Geld ausgegeben worden und jetzt verdrecke er, ärgern sich Bürger.

Neumann will Nachlässigkeit einzelner nicht belohnen

Neumann kündigte nun an, dass die gesammelten Erfahrungen ausgewertet, die Mitarbeiter noch stärker sensibilisiert würden. Der Oberbürgermeister sehe sich allerdings nicht nur beim Nordplatz mit der Forderung nach mehr Sauberkeit konfrontiert. Auf der einen Seite könnte er noch mehr Geld einsetzen, um Unrat und illegal entsorgten Müll rasch zu beseitigen. Andererseits sei geboten ist, mit den Steuergeldern sparsam umzugehen „und die Nachlässigkeit einiger im Umgang mit ihrem Müll nicht noch dadurch zu belohnen, dass er auf Kosten der Allgemeinheit umstandslos beseitigt wird“, zitiert ihn das Rathaus.

Vor dem Ärztehaus hat sich naturgemäß für diese Jahreszeit Laub angesammelt. Allerdings liegen dort auch Scherben. Quelle: J.Rosenkranz

Der Nordplatz werde in der Regel zweimal in der Woche gereinigt. Zwei Mitarbeiter der Stadtwirtschaft leeren die Papierkörbe und lesen gegebenenfalls Unrat auf. Auch andernorts in Altenburg würden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Sauberkeit zu gewährleisten. Vier Teams mit je zwei Mitarbeitern seien täglich ausschließlich mit Leerungen von Papierkörben und Reinigungen öffentlicher Plätze sowie mit der Beseitigung weiterer Müllablagerungen befasst.

Appell für eine saubere Stadt

Die Mitarbeiter wünschten sich eine saubere Stadt mindestens so sehr wie die Bürger. „Unser Appell geht an die Verantwortung jedes einzelnen: Eine saubere Stadt ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Je weniger Zeit die Kollegen damit verbringen müssen, Unrat und anderes einzusammeln, desto mehr Zeit bleibt ihnen für andere Aufgaben“, heißt es.

Speziell zu Laub und Scherben teilte die Verwaltung mit, dass ihr mit Stand 8. März keine größeren Ablagerungen auf dem Nordplatz bekannt sind. Diese Einschätzung bedarf der Korrektur. Bei einer Besichtigung am Donnerstag lagen speziell auf dem Gelände vor dem Ärztehaus zahllose Scherben herum. Naturgemäß wurde zu dieser Jahreszeit an etlichen Stellen auch Laub und Unrat zusammengeweht. Darüber hinaus ist an ein Gebäude das Kürzel ACAB geschmiert, das für All Cops Are Bastards (deutsch: Alle Polizisten sind Schweine), steht.

Schmierereien am Nordplatz. An dieser Wand steht: ACAB, das für All Cops Are Bastards (deutsch: Alle Polizisten sind Schweine), steht. Quelle: J.Rosenkranz

Die Stadtverwaltung kündigte an, dass Hinweisen von Bürgern, wie Anrufe, Mails oder Zuschriften, zeitnah nachgegangen wird. Auf dem neuen Web-Auftritt könne dafür der dort installierte Mängelmelder genutzt werden.

Von Jens Rosenkranz