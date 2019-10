Bürger beklagen: Nagelneue Brücke ist viel zu schmal

Nobitz

Einmal mehr bestimmten Bauprojekte die jüngste Sitzung des Nobitzer Gemeinderates. Am Donnerstagabend ging es in Ziegelheim natürlich um den neuen Fuchs für Ehrenhain. Darüber hinaus wurde zur Bürgerfragestunde Bauliches und damit verbundene Probleme angesprochen. Gleich zwei Notstände brannten Carsten Sieler, Geschäftsführer der Agrar Ziegelheim, auf den Nägeln.

Trockene Brunnen in Niederarnsdorf

Zum einen sorgte er sich um die Trinkwasserversorgung in seinem Heimatort Niederarnsdorf. Nach den trockenen Sommern sei die Lage prekär, eine Dorfhälfte habe nun gar kein Wasser mehr, erklärte er. Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) war das Problem bekannt. Auch dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land, der bereits vor Wochen deshalb die Einwohner nach ihrem Interesse an einem Anschluss ans öffentliche Netz befragte. Die Rückmeldungen waren aber gering, so Läbe und Sieler unisono. „Ungeachtet dessen nehmen wir das sehr ernst und kümmern uns“, so Läbe, der auf OVZ-Anfrage „kein Wasser“ relativierte: Zum Trinken sei stets genug Wasser da, möglicherweise aber nicht für eine volle Badewanne.

Zu schmale Brücke in Ziegelheim

Auch das zweite von Sieler angesprochene Problem ist in der Verwaltung bekannt. Der Geschäftsführer beklagte die zu schmalen Brücken, die in Ziegelheim im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung gebaut wurden. Traktoren und Erntemaschinen kämen da nicht mehr drüber. „Warum muss eine neue Brücke schlechter sein als die alte“, fragte Sieler und wollte wissen, wer dafür verantwortlich ist.

Dies werde gerade ermittelt, antwortete Bauamtsleiterin Anja Bräuninger, die aber betonte, dass Nobitz diesen Missstand von der ehemaligen Gemeinde Ziegelheim geerbt habe. Gegenüber der OVZ informierte sie, dass es Lösungsoptionen gebe, ohne die neue Brücke noch einmal neu zu bauen. Zum einen könnten störende Teile beseitigt werden. „Mir wäre aber unwohl dabei, an einer neuen Brücke etwas abzusägen.“ Deshalb würde sie eine Änderung der Verkehrsführung bevorzugen. Ordnungsamtschef Ralf Graichen sagte im Gemeinderat zu, dies gemeinsam mit der Agrargesellschaft und der Straßenverkehrsbehörde vor Ort zu prüfen.

Brandschutzkonzept wird dringend gebraucht

Dringend geprüft müsste auch werden, wohin die Reise in der Gemeinde geht, was die Feuerwehr betrifft. Derzeit gebe es 13 Ortsteilwehren. Ob das so bleiben sollte, müsse unter anderem und zeitnah in einem Brandschutzkonzept geklärt werden. Darin war sich die Mehrheit der Räte einig, ebenso darin, dass davon unabhängig in das alte Gerätehaus in Nobitz eine Heizung für rund 17 000 Euro eingebaut werden muss, damit die Kameraden aus Oberleupten dahin umziehen können. Deren jetziges Domizil darf eigentlich wegen baulicher Missstände nicht weiter genutzt werden.

Fuchs kostet schon jetzt 200 000 Euro mehr

Auf ihr neues Heim warten derzeit auch die Vereine in Ehrenhain. Für den Fuchsbau beauftragte der Gemeinderat einstimmig Maler und Fliesenleger. Darüber hinaus informierte das Bauamt über die Teuerung. Nach jetzigem Stand werde der Fuchs etwa 200 000 Euro mehr kosten, als die 1,7 Millionen Euro, die 2017 geschätzt wurden.

Außerdem im Gemeinderat Die mit den Metallarbeiten am Fuchs beauftragte Firma ist insolvent. Deshalb nahm der Gemeinderat per Beschluss den Auftrag zurück. Nun muss eine andere Schlosserei gefunden werden, die am neuen Vereinsheim die Aluminiumfassade und die Außentüren installiert. Einhellig votierte der Gemeinderat dafür, dass die Kommune am Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen der enviaM teilnimmt. Das koste zwar Geld, informierte die Verwaltung. Jedoch wird davon ausgegangen, dass sich diese Kosten über Energiesparpotenziale refinanzieren. Ohne Widerspruch wurde auch die Vierteilung des Gemeindegebietes für das Förderprogramm Dorferneuerung angenommen. Momentan sind nur die ehemaligen Kommunen des Wieratals in der Dorferneuerung. Alle drei Jahre soll eine weitere Region dazukommen. Zukünftig wird die Kita „Haus der kleinen Füße“ in Nobitz von einem Dienstleister gereinigt. Grund für die Entscheidung des Gemeinderats ist der Renteneintritt einer Reinigungskraft. Mit der Vergabe an eine Firma sind zukünftig die Probleme gelöst, die sich bei Urlaub und Krankheit für die Gemeinde ergaben, so der Bürgermeister. Der Bornshainer Bach in Zürchau wird mit einer Beton-Fertigteil-Brücke für reichlich 153 000 Euro überspannt. Der Gemeinderat billigte die von einem Zwickauer Ingenieurbüro so erarbeitete Entwurfsplanung für den Ersatzneubau.

Von Jörg Reuter