Bürger beschweren sich über Lärm und Lichtstrahler in der Nacht

Altenburg/Schmölln

Der umstrittene Windpark Mohlis bei Schmölln sorgt weiter für Zündstoff. Die vier Anfang Oktober in Betrieb genommenen Anlagen machen offenbar solchen Lärm, dass sich etliche Bürger im Landratsamt in den vergangenen Wochen beschwert haben. Das teilte die Kreisbehörde am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Ähnlich sauer sind die Leute auch wegen der nächtlichen Beleuchtung. Für die Sicherheit des Flugverkehrs müssen Windenergie-Anlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 60 Metern speziell gekennzeichnet sein. Nachts machen rote Leuchtsignale auf sie aufmerksam.

Messergebnisse sollen zeitnah vorgestellt werden

Zumindest was den Lärm betrifft, wurde das Landratsamt aktiv. Zwar hatte der Antragsteller für den Windpark nachgewiesen, dass die vorgegebenen Lärmwerte nach der technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm grundsätzlich eingehalten werden. Allerdings sei er verpflichtet worden, innerhalb von zwölf Monaten nach Inbetriebnahme einen messtechnischen Nachweis durch eine vom Land Thüringen bekanntgegebene Messstelle zu erbringen, heißt es in der Meldung. Nach Auffassung des Landratsamtes soll die Messung so schnell wie möglich durchgeführt werden. Derzeit werde von einer bekanntgegebenen Messstelle ein detaillierter Messplan erarbeitet. Nach Abschluss der Messung sollen die Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung durch das Messbüro vorgestellt werden. Dieser Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Nachtbeleuchtung noch nicht zugelassen

Sofern es Anhaltspunkte gibt, die auf einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen hinweisen, werde dem das Landratsamt mit hoher Priorität nachgehen und gegebenenfalls Maßnahmen anordnen, heißt es.

Zum Thema Nachtbeleuchtung erklärte das Landratsamt, dass die Zulassung dieser technischen Systeme durch die Deutsche Flugsicherung derzeit noch fehlen würden. Eine Umrüstung von Bestandsanlagen soll dann bis zum 1. Juli 2020 erfolgen.

Das Landratsamt bittet betroffene Bürger darum, die entsprechenden Beeinträchtigungen in Form eines Protokolls zu dokumentieren. Diese Daten werden unter Hinzuziehung von Wetteraufzeichnungen und den Betriebszeiten der Anlage ausgewertet und beurteilt, heißt es.

Bereits vor dem Bau der vier 217 Meter hohen Anlagen regte sich Widerstand in den benachbarten Dörfern. Alle Widersprüche wurden zurückgewiesen.

Von Jens Rosenkranz