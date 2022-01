„Bürgerfunk“: VG Pleißenaue schickt Infos aus der Verwaltung nun per WhatsApp

Treben

Ob Infos zum nächsten Suppentag des Feuerwehrvereins oder zu aktuellen Vollsperrungen, Einladungen zu Veranstaltungen oder öffentliche Ausschreibungen der Kommune – wer möchte, erhält die neuesten Verwaltungsinfos aus der VG Pleißenaue und der Region nun direkt aufs Handy. Möglich macht es der „Bürgerfunk“, den Projektleiter Axel Erler für WhatsApp und Telegram eingerichtet hat.

Zeitnaher informieren

Der Plottendorfer Unternehmer war es auch, der die Idee an VG-Chefin Rita Richter herantrug. Seine Motivation: Einen Kanal zu schaffen, über den relevante Infos aus der Amtsstube schneller als im monatlichen Amtsblattrhythmus oder durch Aushänge in den öffentlichen Schaukästen die Leute erreichen. „Ganz ehrlich: Das ist eine Geschwindigkeit, die einfach nicht mehr zeitgemäß war“, betont der 43-Jährige. Zudem hätten viele Nachrichten dadurch oft keine Berücksichtigung gefunden, weil sie zwischen zwei Amtsblattausgaben passierten. Kein Problem für den „Bürgerfunk“.

Keine Diskussionen möglich

Ihn zu aktivieren, gleicht – bis auf einen kleinen Unterschied – der Art und Weise, wie man einen neuen Kontakt in seinem Handy hinzufügt. Die Nummer 0151 62 600 300 samt Namen speichern, fast fertig. Jetzt nur noch als erste Nachricht „Start“ per WhatsApp an besagte Nummer schicken – und die Informationen können fließen. „Anders als bei normalen WhatsApp-Gruppen ermöglicht der Bürgerfunk aber keine Diskussion unter der Bürgern, sondern ist als reiner Info-Service der VG zu verstehen“, betont Erler. Was nicht bedeutet, dass die Einwohner der Pleißenaue ihre eigenen Neuigkeiten für sich behalten müssten. „Jeder, der den Bürgerfunk selbst mit Infos füttern möchte, Anregungen oder Rückmeldungen für uns hat, kann eine Mail an funk@vg-pleissenaue.de schicken“, erklärt Erler. Zwei Mitarbeiterinnen der Verwaltung würden sich die Aktualisierung von „Bürgerfunk“ und Website künftig teilen.

Bereits über 400 Nutzer

Die Resonanz auf den neuen Kommunikationsweg sei bislang durchweg positiv, bestätigen Richter und Erler und berichten von jungen Leuten, die auf diese Weise erstmals in Kontakt mit der Verwaltung kämen genauso wie älteren Bürgern, die man auf diesem Wege besser, weil direkter erreiche.

Über 400 Abonnenten nutzen den neuen Service inzwischen, dessen datenschutzkonforme Einrichtung, genau wie die generalüberholte Internetpräsenz der VG oder das Projekt: „Landkino“ mit Leader-Mitteln gefördert wurde. Ein vielversprechender Anfang mit Luft nach oben, so Axel Erler: „Für die Zukunft wünschen wir uns natürlich, dass irgendwann in jedem Haushalt mindestens eine Person den Bürgerfunk auf dem Handy hat.“

Von Maike Steuer