Frohnsdorf/Beiern

Die Bürgerinitiative Beiern verfolgt die Pläne zum neuen Frohnsdorfer Kiessandtagebau sehr aufmerksam. Noch in diesem Jahr soll die Erschließung der Grube im Nobitzer Ortsteil beginnen, und davon wird auch das kleine Dorf an der Grenze zu Sachsen betroffen sein. Denn wenn die Sand- und Splittwerke aus dem sächsischen Niedersteinbach künftig in Frohnsdorf Kiese und Kiessande abbauen, rollen ihre Laster durch Langenleuba-Niederhain und Beiern (die LVZ berichtete).

Die Kiesgrube am Viadukt in Frohnsdorf soll noch in diesem Jahr erschlossen werden. Quelle: Mario Jahn

100 000 Tonnen geplante jährliche Fördermenge

Aktuell prüft das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) die Zulassung der Wiederaufnahme des Frohnsdorfer Tagebaus. Eine Anfrage der LVZ bei der Thüringer Bergbehörde macht nun deutlich, dass die angestrebte jährliche Fördermenge weit höher liegt als bisher kommuniziert wurde. Auf der jüngsten Nobitzer Gemeinderatssitzung hieß es dazu von Uwe Vieweg, Geschäftsführer der Sand- und Splittwerke Niedersteinbach: Über drei Jahre sei ein Abbau von 100 000 Tonnen geplant. Das wären im Jahr rund 30 000 Tonnen, was 1200 Kies-LKW entspricht. Nach Aussage von Nils Fröhlich, Pressesprecher des TLUBN, liegt die beabsichtigte Fördermenge des sächsischen Bergbauunternehmens jedoch bei 100 000 Tonnen jährlich und damit bei mehr als dem dreifachen Wert. Statt der 1200 Laster werden 4000 LKW zusätzlich durch Beiern rollen.

„Straße durch Beiern in katastrophalem Zustand“

Der Kampf der Bürgerinitiative Beiern um eine Sanierung der Ortsdurchfahrt gewinnt vor diesem Hintergrund eine weit größere Tragweite. Zumal der kleine Ortsteil von Langenleuba-Niederhain bereits seit Jahren unter dem Schwerlastverkehr der Firma Heim leidet, die östlich von Frohnsdorf Kies und Ton abbaut. „Wir haben so oder so mehr Verkehr im Ort. Darum ist es wichtig, die Straße vernünftig auszubauen. Momentan ist ihr Zustand eine Katastrophe“, erklärt Horst Wolf von der Bürgerinitiative.

Bürgerinitiative will Ausbau der Ortsdurchfahrt vorantreiben

Die Landesstraße 1357 ist der kürzeste Zubringer nach Sachsen und zur Autobahn. Für Kinder ist sie besonders gefährlich, weil es im Ort keinen Gehweg gibt. „Es muss doch möglich sein, eine vernünftige Lösung zwischen Bürgern und lokal ansässigen Firmen zu finden“, meint Horst Wolf. Er möchte den bestehenden Kontakt zur Landesministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanskij (Linke), aufrecht halten, um den Ausbau der Ortsdurchfahrt voranzutreiben.

Das TLUBN rechnet frühestens im April mit der Zulassung des beantragten Hauptbetriebsplanes von Uwe Vieweg. Zuvor geben Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen zum geplanten Kiessandtagebau Frohnsdorf ab. Dazu zählen unter anderem die Gemeinde Nobitz, der Thüringen Forst, das Landratsamt Altenburger Land sowie das Thüringer Landwirtschaftsministerium. Ob die Zulassung möglicherweise mit Auflagen versehen sein wird, konnte TLUBN-Pressesprecher Nils Fröhlich noch nicht sagen.

Von Dana Weber