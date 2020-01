Bürgerinitiative Rositz-Schelditz wirft hin und sieht andere in der Verantwortung

Rositz

Die sich für die Sanierung der Umweltaltlast in Rositz-Schelditz engagierende Bürgerinitiative (BI) stellt ihre aktive Arbeit ein. Dies geht aus einer Mitteilung hervor. Auf dem ersten Blick erscheint der Schritt logisch, fiel für das Sanierungsprojekt doch der Startschuss.

Hoffnung nach Baggerschnitt

Zumindest kurzzeitig keimte diese Hoffnung auf, als am 18. Oktober 2019 Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) per Bagger mit dem Abriss des einstigen Konsumgebäudes in Schelditz begann. Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung hatte die nicht einmal zehnköpfige Bürgerinitiative Rositz-Schelditz, die sich mit Hartnäckigkeit für eine Heilung der untragbaren Zustände stark machte und sogar bei den Voruntersuchungen und Planungen mit den zuständigen Behörden und Unternehmen mit am Tisch saß. „Obwohl wir als betroffene Bürger gar nicht in solche Prozesse eingebunden sein müssten“, so Lothar Schumann von der BI. Keineswegs sei der Rückzug jetzt Ausdruck der Zufriedenheit.

Rückzug aus Frust

Denn jetzt ist erneut ein viertel Jahr vergangen. Der alte Konsum ist mittlerweile komplett verschwunden und auch sonst herrscht auf dem betroffenen Areal eine scheinbar rege Betriebsamkeit. Doch dabei handelt es sich noch nicht um die eigentliche Sanierung, sondern lediglich um Vorbereitungs- und Erkundungsarbeiten.

„Die für den eigentlichen Projektstart unverzichtbare Entwurfsplanung sollte schon 2017 vorliegen. Die Fertigstellung verschob man dann auf Oktober 2019. Sie liegt bis heute nicht vor“, so Schumann. Als BI sei man nun nicht mehr willens, immer vornweg zu preschen, während andere sich wegducken oder die Verantwortung von sich schieben. „Das haben in der Vergangenheit gern auch Gemeinde und Kreis getan“, erklärt Schumann. „Das Entstehen einer BI ist meist auf das Versagen von politischen Planern in Parteien und Verwaltungen zurückzuführen“, heißt es deshalb in der Mitteilung.

Projekt wird weiter beobachtet

Aufgelöst sei die BI allerdings nicht. Vielmehr werde man den Fortgang der Arbeiten weiter genau im Auge behalten und bei Bedarf den Bürgern beratend zur Seite stehen.

Der wichtigste Punkt sei nun, dass die Sanierungsergebnisse von nachhaltiger Wirkung sind. Der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) bedauerte den Rückzug der BI. „Ich bin zuversichtlich, dass jetzt die Arbeiten in dem angekündigten Umfang bald starten. Vieles hatte bislang vorbereitenden Charakter. Ich gehe davon aus, dass die Entwurfsplanung in diesem Jahr vorliegt.“

Von Jörg Wolf