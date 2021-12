Schmölln

Mitte des Jahres wurde Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) in seine zweite Amtszeit gewählt. Für das kommende Jahr musste er zusammen mit dem Stadtrat auch Entscheidungen treffen, die nicht allen Bürgern und Bürgerinnen gefallen. Grundlos allerdings geschieht das nicht, erklärt er im LVZ-Interview.

Wie geht es Ihnen, wie geht es der Stadt?

Wir sind immer noch in einer Situation, die immer neue Herausforderungen mit sich bringt. Es ging damals schon los mit der Frage, wie verhalten wir uns – wir als Stadt können uns da nicht wegducken, sondern mussten und müssen auch Richtungsgeber sein. Das ist schon eine Frage der Kommunikation. Wir konnten schließlich nicht immer nur schöne Sachen verkünden, sondern mussten auch Einschränkungen und Schließungen, die neuen Verordnungen, kommunizieren. Und jetzt steht die Situation so, dass wir uns aktiv mit einbringen können, wie in Sachen Impfzentrum und Testangeboten.

Was haben Sie von diesem Jahr erwartet – und was hat Sie überrascht?

Überrascht hat mich, trotz allem – und auch wenn wir natürlich die Unzufriedenheit und Unruhe wahrnehmen – wie resilient sich die Schmöllner erwiesen haben. Und ja, einiges hat mich natürlich auch gefreut. Wir konnten ein paar Veranstaltungen durchführen, wie beispielsweise die Thüringenrundfahrt, den Weinabend, die Einweihung der Franz-Bartzsch-Brücke. Aber klar, es gibt auch Verlierer. Gerade im letzten Jahr – und das betrifft ganz besonders den Einzelhandel und das Veranstaltungsgewerbe. Das bedrückt mich dann schon eher. Wir versuchen da, beispielsweise mit unserer neuen Online-Plattform für den Innenstadthandel, gegenzusteuern und den Unternehmen zu helfen, kleine Akzente zu setzen.

Einiges wurde auch fertig gestellt, wie beispielsweise der Ausbau der Ronneburger Straße – was hat die Stadt aber 2022 und künftig noch vor sich?

Themen, die wir noch vor der Brust haben, sind da beispielsweise die Kultur. Wir werden immer wieder angehalten, mehr in die Kultur zu investieren, aber das muss man sich eben auch leisten können. Gleichzeitig wollen wir damit aber auch den Wohnstandort Schmölln attraktiver machen. Dazu gehört die Hardware – also die Wohnbauflächen. Ob das Mietwohnungen sind oder Eigenheime und Grundstücke, am Kummerschen Weg, am Hainanger oder am Kapsgraben. Dazu gehört aber auch die Software – das Wohnumfeld und so etwas wie genügend Kita-Plätze. Das Thema Kulturhalle, wo wir mit dem Braunkohle-Millionen-Fonds Förderung bekommen könnten, ist so eins. Und natürlich auch die Sanierung unseres Hallenbades. Das ist alles unser Teil der Daseinsvorsorge.

Für das Gebiet Hainanger haben wir grünes Licht, die Ausschreibung ist erfolgt, damit wir im nächsten Jahr weiterkommen und dort Erschließungsarbeiten erfolgen können. Dort werden Eigenheimgrundstücke geschaffen. Zusätzlich ist es gut, dass unsere lokalen Unternehmen, das städtische aber auch viele private, weiter Wohnraum schaffen. Auch größere, Drei- oder Vierzimmerwohnungen – da gibt es eine Nachfrage.

Bauen ist also ein wichtiges Thema. Da schließt sich auch die Frage nach dem Stand zur Drogerie Rossmann und dem geplanten Lebensmittelmarkt von Aldi und der Firma Wolf an. Gibt es dazu ein Update?

Bei Rossmann, unten in der Ronneburger Straße, haben wir die Information des Projektverantwortlichen, dass bis Ende des Jahres der Bauantrag eingereicht werden soll. Die Eröffnung soll im ersten Quartal 2023 erfolgen. Das ist noch ein gutes Jahr hin. Und bei der Firma Wolf soll, zunächst für die Erweiterung der Firma, Anfang des Jahres der Bauantrag kommen.

Das zieht die Frage mit sich – wie steht es um den Wirtschaftsstandort Schmölln?

Naja, es ist nicht vordergründig nur Corona, sondern alles, was damit zusammenhängt – wie Lieferschwierigkeiten, die zum Beispiel ja auch in der Automobilindustrie für Beeinträchtigungen gesorgt haben. Was den Fachkräftebedarf anbelangt, ist nach unserem Kenntnisstand als Stadt kein Nachfragerückgang zu verzeichnen.

Diskutiert wurde, insbesondere online, auch stark die Entscheidung der Stadt zu den Kita-Gebühren. Jetzt sollen auch die Grundsteuern steigen, die Lebenshaltungskosten sind generell teurer geworden – wie erklären Sie solche Entscheidungen?

Wir machen es nicht, weil wir es gerne machen. Die Stadt hat dafür Sorge getragen, dass in den letzten zehn Jahren im Kita-Bereich beispielsweise Gebührenstabilität bei steigenden Personalausgaben und besseren Betreuungsschlüsseln bestand. Ob es unbedingt richtig war, so die Gebühr so lange politisch auf gleichem Niveau zu halten, das würde ich heute mindestens selbstkritisch hinterfragen. Wir sind leider nicht nur dazu da, schöne Sachen zu machen. Ja, es kam natürlich jetzt alles auf einmal, die Grundsteuer-Diskussion hätten wir gerne vermieden.

Im Gegenzug bin ich überzeugt, es war nicht richtig im Stadtrat zu sagen, die Gebührenerhöhung der Kita-Beträge urplötzlich noch abzumildern. Dadurch ist die finanzielle Lücke noch größer geworden. Und: Auch wir haben, seitens der Stadt, schon immense Einsparungen vorgenommen. Ein Beispiel: In die Straßenunterhaltung müssten wir rund 430 000 Euro stecken. Aber wir haben dafür nun nur knapp 170 000 Euro. Ein anderes Beispiel sind die Zahlungen der Kreisumlage – sie steigt von diesem auf das kommende Jahr bereinigt um die Rückzahlung allein schon um eine Million Euro. Das kann man kaum leisten.

Wir als Stadt haben schon daher runter gekürzt, wo es ging. Wir haben eben auch Ansätze, wo wir einfach nicht sparen können. Wir sind das vorletzte Rad im Getriebe – und im Zweifel trifft es am Schluss den Bürger. Aber es ist auch unsere Verantwortung, den Haushaltsentwurf ausgeglichen aufzustellen. Das ist nicht unser Geld, es ist das Geld der Bürger und Bürgerinnen, was ja auch denen wieder zu Gute kommt.

Aber dennoch stehen auch im kommenden Jahr Investitionen an, das Geld kommt aus dem Vermögenshaushalt. Auch der schrumpft – wie will man den Schwund der Rücklagen verringern?

Auch da sieht man im Haushalt nicht, was wir alles schon raus gestrichen haben. Und dann müssen wir konsequent sein: Wir können zumeist nur die Maßnahmen umsetzen, für die wir auch Förderungen erhalten. Das ist unser Credo. Wir schauen aber nicht, wo bekommen wir die Förderung und planen dann, sondern andersherum. Das sieht man bei der Kulturhalle – da haben wir die Chance auf eine Förderung von 90 Prozent. So etwas gab es in den 90ern, aber heute nicht mehr. Wir sind ja, trotz der Situation, aufgefordert zu schauen, wo gibt es noch Entwicklungspotenzial – und das sind neben der Wirtschaft die Themen Kultur und Soziales.

Letzte Frage und der Blick auf 2022 – was würden Sie sich für das kommende Jahr wünschen?

Wir wollen weiter im Sinne der Stadt investieren und uns entwickeln und das anerkannt wird, dass der Stadtrat und die Verwaltung sich darüber wirklich Gedanken machen. Wir handeln zum Wohle der Stadt, es ist eben keine Spaßveranstaltung, Entscheidungen wie Steuererhöhungen zu treffen. Und dann würde es mich freuen, wenn sich die Bürger und Bürgerinnen noch mehr einbringen würden, nicht nur in den sozialen Netzwerken. Damit meine ich, dass die Bürger und Bürgerinnen nicht nur städtische Entwicklungen konsumieren, sondern auch gemeinsam mit uns agieren und die Stadt voranbringen. Denn: die Stadt besteht eben nicht nur aus der Verwaltung und dem Stadtrat, sondern aus allen 13 604 Einwohnerinnen und Einwohnern.

