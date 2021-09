Meuselwitz

Die Freude der AfD über das Ergebnis zur Bundestagswahl im Altenburger Land wird nicht lange anhalten. In Meuselwitz steht den Alternativen ein Riesen-Krach ins Haus. Anlass sind zwei Kandidaten einer Partei, die zur Bürgermeisterwahl am 14. November antreten wollen, also gegeneinander. Ein Szenario, das in vergleichbaren Fällen immer eine Menge Scherben hinterlassen hat.

Bislang hatte offiziell Thomas Hoffmann seine Bewerbung angekündigt (LVZ berichtete). Diese resultierte aus einer parteiinternen Abstimmung in der vergangenen Woche, die der Stadt- und Kreisrat mit drei zu zwei Stimmen gegen seinen Parteifreund Carsten Leibnitz für sich entschied. Damit war der Drops aber nicht gelutscht. Denn nun kandidiert auch Leibnitz selbst. Das bestätigte der 43-Jährige der LVZ. Allerdings wolle er als Einzelbewerber antreten, nicht als offizieller AfD-Kandidat.

Dilemma der AfD ist hausgemacht

Dieser Kunstgriff dürfte den Sprengstoff freilich nicht entschärfen. Denn Leibnitz bleibt AfD-Mitglied, womit die Partei vor einem Dilemma steht. Dieses ist freilich hausgemacht und vorprogrammiert. Denn die Bewerbung zur Bürgermeisterwahl von Leibnitz stand nach LVZ-Informationen schon seit Monaten fest. Nach dieser Abmachung sollte Hoffmann zur Landtagswahl antreten. Diese fiel aber aus, womit für einige AfD-Mitglieder die Karten wohl neu gemischt waren.

Nicht aber für Leibnitz. „Der Plan war ein anderer,“ sagte der Service-Techniker für Kliniknotrufsysteme. Er möchte kein böses Blut, stehe aber für Transparenz und Klarheit. Er werde seine Bewerbung am Donnerstag und Freitag offiziell einreichen und habe auch bereits die nötigen Unterschriften gesammelt. Dass es darüber zum innerparteilichen Streit kommen könnte, sei nicht ausgeschlossen.

Bislang offiziell nur ein Kandidat

Amtlich ist allerdings weder Hoffmanns noch Leibnitz’ Bewerbung. „Bisher hat nur ein Kandidat seinen Hut offiziell in den Ring geworfen“, sagte die Meuselwitzer Wahlleiterin Kati Kasten am Mittwochnachmittag auf LVZ-Nachfrage. Stand 13 Uhr lagen demnach nur die Unterlagen von Matthias Bauer vor. Der 36-Jährige tritt als Einzelbewerber an. Kasten rechnet aber bis Annahmeschluss am Freitag, 18 Uhr, mit weiteren potenziellen Kandidaten.

Der Meuselwitzer FDP-Bürgermeister Udo Pick wollte im November zurücktreten, überlegt aber über eine neue Kandidatur. Quelle: privat

Unterdessen hält sich im Umfeld von Bürgermeister Udo Pick (FDP) hartnäckig das Gerücht, dass er – trotz massiver gesundheitlicher Probleme – ebenfalls noch einmal antreten wolle. Die Motivation dafür sei finanzieller Art, heißt es aus gut informierten Kreisen. Hintergrund: Bei einem Abschied nach nur einer Legislatur verlöre Pick einen größeren Teil seiner Versorgungsbezüge als bei nochmaliger Kandidatur. Aus ähnlichen Beweggründen hatte sich zuletzt 2018 Altenburgs Ex-Bürgermeisterin Kristin Moos erneut um das Amt beworben, obwohl sie bereits mehrere Monate zuvor ihren Rückzug angekündigt hatte.

Möglich ist aber auch eine amtsärztliche Bestätigung seiner Dienstunfähigkeit, die LVZ-Informationen im Moment auch geprüft wird. Pick will sich dazu am Freitagmittag erklären. Neben Hoffmann, Leibnitz und Bauer will auch Ordnungsamtschef Ronny Achim Dathe kandidieren.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler