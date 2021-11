Bürgermeisterwahl in Meuselwitz: Das müssen Sie wissen

Meuselwitz

An diesem Sonntag, dem 14. November, sind die Meuselwitzer zum Urnengang aufgerufen: Die Bürgermeisterwahl steht an. Fünf Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel, einer von ihnen wird künftig im Rathaus einziehen. Die Wahllokale haben am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet, in dieser Zeit haben die circa 8350 wahlberechtigten Meuselwitzer die Chance zur Stimmenabgabe. Wie die zuständige Wahlleiterin der Stadt berichtet, ist das Interesse an der Briefwahl dieses Mal geringer als zur Bundestagswahl im September.

Die Wahllokale

Elf Lokale im Gebiet der Kommune stehen für die Stimmabgabe zur Auswahl. In Meuselwitz finden sich die im Gymnasium, der Grundschule Meuselwitz, der Regelschule Meuselwitz, der Kita „L.Herrmann“ sowie in der Schnaudertalhalle. Die Mumsdorfer können im ehemaligen Gemeindeamt des Ortes wählen, die Falkenhainer bekommen die Möglichkeit im Gemeindezentrum Falkenhain. In Wintersdorf öffnen die Lokale in der Grundschule des Ortes, im Kulturhaus Schnaudertal sowie bei den Stadtwerken Schnaudertal.

Im Wahllokal gelten Abstandsregelungen von 1,50 Meter, ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. Außerdem müssen eigene Stifte mitgebracht werden. Erkrankte und Personen mit Krankheitssymptomen von Covid-19 ist das Betreten der Wahllokale untersagt.

Die Kandidaten

Der derzeitige Amtsinhaber, Udo Pick, wird nicht erneut antreten. Stattdessen wollen fünf andere Kandidaten die Wahl am Sonntag für sich entscheiden. Kreuze gemacht werden können für Matthias Bauer (parteilos), Ronny Darthe (parteilos), Thomas Hoffmann (AfD), Carsten Leibnitz (AfD) sowie Uwe Rückert (Freie Wähler).

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält niemand diese Mehrheit, findet am zweiten Sonntag nach dem Wahltag eine Stichwahl unter den zwei Personen statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.

Von vag