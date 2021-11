Bürgermeisterwahl in Meuselwitz: Jetzt beginnt das Auszählen

Meuselwitz

Wer wird neuer Bürgermeister der Stadt Meuselwitz? Darum geht es an diesem Sonntag in Meuselwitz. In elf Wahllokalen haben die Einwohnerinnen und Einwohner ihre Stimme abgegeben – rund 8350 Menschen waren wahlberechtigt. Insgesamt standen fünf Kandidaten auf dem Wahlzettel der Meuselwitzer. Der Amtsinhaber Udo Pick (FDP) ist nicht erneut angetreten. Seit 18 Uhr läuft die Auszählung der Stimmen.

Der Wahlsonntag in Meuselwitz hatte recht gemächlich begonnen. Bis gegen 15 Uhr hatte sich beispielsweise in der Grundschule Wintersdorf nur rund ein Fünftel der Wähler und Wählerinnen eingefunden, schätzte die dortige Wahlvorsteherin Annette Mühlmann. Schlange stehen musste kaum jemand an diesem grauen Novembertag.

Die, die kamen, blieben in der Regel nur kurz in der Wahlkabine, waren bereits entschlossen. „Ich habe mich vorab natürlich informiert. Das war für mich klar“, erklärte eine Wintersdorferin nach ihrer Stimmabgabe im Wintersdorfer Kulturhaus. Sie hat feste Vorstellungen von der Arbeit des neuen Bürgermeisters. „Ich wünsche mir, dass man künftig mehr Fokus auf die Kinder, auf die Kindergärten hier, legt. Aber ebenso auf Ältere.“

Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag niedrig

Im Kulturhaus lief die Wahl bis zum späten Nachmittag ruhig. „Sie kommen entweder gleichzeitig oder es ist leer. Woran es liegt, kann man nicht sagen“, sagte Janette Irrgang, die Wahlvorsteherin des Lokales, auf Nachfrage. Im Vergleich zur Bundestagswahl jedoch seien es weniger Wähler, konstatierte sie. Es lief schleppend.

Ähnlich war das Bild in der Schnaudertalhalle, wo auch die Briefwahl ausgezählt wurde. Hier wählte Sebastian Richter. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen, erklärte er. Weniger Kandidaten wären besser gewesen, meinte er. Richters Erwartungen an die Arbeit des neuen Bürgermeisters sind dagegen klar – für ihn liegt der Schwerpunkt bei den Kindern und den Kitas: „Da müsste sich etwas verbessern, mehr Personal und gerade jetzt, in dieser Zeit, vielleicht auch flexiblere Betreuungszeiten.“

Eine weitere Wählerin aus Meuselwitz hat dagegen einen simplen Wunsch: „Mehr Ruhe im Rathaus“, sagte sie nach ihrer Stimmabgabe. Ein Wunsch, der an diesem Sonntag mehrfach zu hören ist. Auch Wählerin Gabriele Schütz erklärt, die Organisation im Rathaus müsse besser werden.

Feste Erwartung einer Stichwahl

Übrigens: Dass es zur Stichwahl kommt, davon sind am Sonntag fast alle Beteiligten überzeugt. Wer mit seiner Wahlbenachrichtigung ins Lokal kam, musste diese wieder mitnehmen. Damit können für den erwarteten Termin in zwei Wochen die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Sollte kein Bewerber mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen, kommt es am 28. November zur Stichwahl, müssen die Meuselwitzer erneut zur Urne. Dann stehen nur noch zwei Kandidaten zur Wahl.

Von Vanessa Gregor