Meuselwitz

Langsam, aber sicher kommt Bewegung in den Meuselwitzer Bürgermeisterwahlkampf: Nachdem bislang lediglich die AfD als einzige der Stadtratsfraktionen Ansprüche aufs höchste Amt der Schnauderstadt angemeldet hatte (OVZ berichtete), wirft nun mit Ronny Dathe ein Einzelbewerber seinen Hut offiziell in den Ring.

Einzelkämpfer mit pragmatischem Blick

Der amtierende Ordnungsamtsleiter wird dabei laut eigenen Angaben bislang von keiner Partei oder Wählervereinigung unterstützt. „Aktuell bin ich ein Einzelkämpfer durch und durch. Wenn sich allerdings jemand hinter meine Kandidatur stellen möchte, bin ich dafür offen“, informiert er. Trotzdem werde er sich im Wahlkampf nicht, wie sonst üblich, mit eigenem Stand auf dem Marktplatz präsentieren oder gar Wahlgeschenke an Bürgerinnen und Bürger verteilen, kündigt er an.

Und er verspricht, dass er den Meuselwitzern nichts versprechen werde – schlicht, weil er dies nicht könne. „Was nützen mir die schönsten Pläne, wenn deren Finanzierbarkeit nicht gewährleistet ist“, sagt er dazu mit Blick auf die anhaltende Finanzmisere der Schnauderstadt. Kurz- und auch mittelfristig, schätzt Dathe ein, seien größere Sprünge in der Kommune einfach nicht machbar.

Mit Verwaltungserfahrung im Kleinen viel bewegen

Stattdessen setzt der 37-Jährige darauf, die guten Seiten der Stadt herauszustellen, zumindest im Kleinen einiges zu bewegen. „Das ist zuletzt ja auch immer wieder gelungen, die angedachte neue Beleuchtung im Seckendorff-Park ist dafür ein gutes Beispiel“, findet er.

Um die Schnauderstadt durchs turbulente Fahrwasser zu führen, dürfe ihm zudem auch sein Verwaltungshintergrund helfen: Seit inzwischen 14 Jahren ist Ronny Dathe in der Stadtverwaltung tätig, hat vom Sachbearbeiter Brandschutz über den Sachbearbeiter Zentrale Dienste bis zum stellvertretenden Ordnungsamts-, Stadtservice- und Zentralamtsleiter viele Stationen durchlaufen. „Ich habe Verwaltung quasi von Grund auf gelernt, kenne die Abläufe und Bereiche“, sagt er.

Hoffnung auf mehr Zusammenarbeit im Stadtrat

Hoffnung setzt der in Mumsdorf aufgewachsene Dathe auch in den Stadtrat, von dem er sich mehr fraktionsübergreifende Zusammenarbeit wünschen würde – und weniger, dass Themen „übers Maß“ aufgebauscht werden. Die monatelange Hängepartie um den neuen Bibliotheksstandort sei dafür ein beredtes Beispiel gewesen. „Ich habe seit dem 1. Oktober 2020 mit dem Umzug zu tun. Das jährt sich jetzt bald“, fasst er die zeitlichen Dimensionen zusammen, die manche Entscheidung in Meuselwitz in den vergangenen Jahren angenommen hat.

Gegengewicht zur AfD

Ausschlaggebend für seine Bewerbung als Bürgermeister-Kandidat sei nicht zuletzt die aktuelle politische Situation in der Kommune gewesen. So habe ihn auch die Berichterstattung der OVZ zu diesem Schritt bewegt. „Ich möchte ein Gegengewicht zur AfD sein“, betont Dathe. „Wenn man nur einen Kandidaten zur Wahl hat, hat man ja gar keine richtige Wahlmöglichkeit.“

Damit er am Ende wirklich ins Rennen ums Rathaus gehen kann, benötigt Ronny Dathe mindestens 120 Unterschriften bis zum Fristablauf am 1. Oktober um 18 Uhr. Ein realistisches Unterfangen, wie er findet, denn: „Die bisherige Resonanz auf meine Kandidatur war durchweg positiv.“

Von Bastian Fischer