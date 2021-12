Bürgermeisterwahl in Meuselwitz: Ronny Dathe verschweigt CDU-Mitgliedschaft

Altenburg/Meuselwitz

Die Wahlempfehlung von CDU, SPD, Linke und Bürger für Meuselwitz (BfM) für Ronny Dathe wird immer konfuser. Nach LVZ-Informationen war der Neu-Bürgermeister in der Vergangenheit CDU-Mitglied. Demnach trat das am Sonntag mit 56,1 Prozent der Stimmen gewählte Stadtoberhaupt 2015 in den Meuselwitzer Ortsverein der Christdemokraten ein und Ende 2019 wieder aus. Einen Umstand, den der 37-Jährige bisher verschwieg. Für eine Stellungnahme dazu war Dathe am Mittwoch nicht erreichbar.

Das Puzzle vervollständigt sich

Dass die CDU diesen Fakt bisher nicht an die große Glocke hing, erklärt sich nun nahezu von selbst. Schließlich empfahl man damit die Wahl eines Ex-Mitglieds und riet gleichzeitig vom Kreuz für den anderen Ex-CDU-Mann Uwe Rückert ab. Zudem versandte der Meuselwitzer CDU-Stadtrat und Kreisvorstand Christopher Köhler die Empfehlung gegen den Willen der SPD-Fraktion des Stadtrats, führender CDU- und BfM-Mitglieder sowie gegen den Rat des CDU-Kreischefs Christoph Zippel. Die frühere CDU-Mitgliedschaft Dathes liefert nun auch das letzte Puzzleteil für Zippels Vorbehalte und seine Neutralitätsempfehlung neben dem Schulterschluss mit den Linken und der Ablehnung eines politischen Partners auf Kreisebene.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz