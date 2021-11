Bürgermeisterwahl in Meuselwitz: So sehen die Parteien im Stadtrat Ronny Dathes Sieg

Meuselwitz

Die Wahl von Ronny Dathe (parteilos) zum neuen Meuselwitzer Bürgermeister hat im Stadtrat ein geteiltes Echo hervorgerufen. Überrascht vom Ergebnis von 56,1 Prozent am Sonntag für den 37-jährigen Ordnungsamtschef war AfD-Fraktionschef Thomas Hoffmann nicht. „Gerechnet habe ich damit, auch wenn ich Uwe Rückert unterstützt habe“, sagte der Drittplatzierte des ersten Wahlgangs (17,9 Prozent). Dennoch werde eine Zusammenarbeit der AfD mit dem Wahlsieger möglich sein, der aufgrund seines Amts zu einer „gewissen Neutralität verpflichtet“ ist. „Wir müssen aber abwarten, wie Ronny Dathe tickt und was er will.“ Insbesondere Letzteres sei derzeit unklar. „Er hat sich inhaltlich ja bisher nicht geäußert, was ich schade finde.“

Wenig Euphorie und keine Schonfrist

Wenig euphorisch zeigte sich auch Lutz Hempel. „Wenn das die Meuselwitzer Bürger so möchten, soll es so sein“, sagte der Fraktionschef der Bürger für Meuselwitz (BfM). Den Grund für Rückerts Niederlage sieht er in dessen Kandidatur zur Bürgermeisterwahl in Schmölln, die für viele Wähler Anlass war zu sagen, da will einer irgendwie unbedingt Bürgermeister werden. Ob Ronny Dathe der richtige Rathauschef ist, könne man jetzt noch nicht sagen. „Das muss man abwarten“. Auf jeden Fall habe er ein dreiviertel Jahr Schonfrist verdient. Er erwarte von ihm, dass er dem Stadtrat schlüssige Konzepte für die nächsten zwei, drei Jahre vorlegt und mutig und optimistisch agiert.

Eine Schonfrist will ihm die Neue Meuselwitzer Mitte (NMM) hingegen nicht geben, „da er aus der Verwaltung kommt und dort schon viele Jahre arbeitet“, sagte Fraktionschefin Antje Ulich. „Wir wollen zügig wissen, wie der neue Bürgermeister den Haushalt konsolidieren will und was er überhaupt vorhat.“ Denn im Wahlkampf habe er seine Ziele ja nicht genannt. „Mit uns wird es keine Gebührenerhöhung geben“, betonte Ulich. Sehr schlimm empfand sie die geringe Wahlbeteiligung von 35,6 Prozent, die zeige, wie weit die Politikverdrossenheit schon fortgeschritten ist.

Hoffen auf ruhigeres Fahrwasser und neue Akzente

Die im Vergleich zum ersten Urnengang (43,7 Prozent) noch mal um über acht Punkte gesunkene Wahlbeteiligung gab auch Alexander Paulicks (SPD) zu denken. „Ansonsten haben wir unser Ziel mit Ronny Dathe erreicht“, erklärte der Vorsitzende des Ortsvereins. Er hoffe nun darauf, dass Meuselwitz wieder in ruhigeres Fahrwasser komme und es um die Zukunft der Stadt gehe. „Eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Verwaltung und dem Stadtrat gab es ja in den letzten Jahren nicht mehr.“

Das wiederum beurteilt Matthias Wittig (CDU) anders, auch wenn er sich mit dem Wahlausgang zufrieden zeigte. „Wir haben uns als CDU ja vorher für Ronny Dathe ausgesprochen“, erklärte der Fraktionschef, der die Arbeit im Stadtrat als „kollegial“ bezeichnete und hofft, dass es „so weitergeht. Wir hoffen aber auf mehr Akzente als bei Udo Pick.“ So solle dessen Nachfolger „nicht nur verwalten“. „Ich hoffe, dass wir mit ihm einen fleißigen Arbeiter bekommen. Er strahlt Ruhe aus und ist niemand, der sich in den Vordergrund stellen muss.“ Das seien Vorteile. Die Top-Priorität habe nun die Haushaltskonsolidierung und das Thema Ordnung und Sicherheit.

Neutrales Beobachten und ein trauriges Weiter-so

„Wir werden das Ganze sehr neutral beobachten“, erklärte Andreas Förtsch, Fraktionsvize der Unabhängigen Wähler Wintersdorf (UWW), der die schwache Wahlbeteiligung auch an der relativen Unbekanntheit aller Kandidaten festmachte. Man sollte auch „so fair sein“, Ronny Dathe eine „100-Tages-Frist“ zu geben. „Dann schauen wir, was wir mit ihm zusammen umsetzen können und wo wir anderer Meinung sind.“ UWW-Chef Klaus-Peter Liefländer wollte sich nicht zum Wahlausgang äußern, weil er als 1. Beigeordneter „zur Neutralität verpflichtet ist“. Er erklärte nur, dass die vergleichsweise lange Zeit von gut zwei Monaten bis zum Amtsantritt am 1. Februar 2022 gewollt war. Zum einen, um eine Einarbeitung des neuen Bürgermeisters zu gewährleisten. Zum Anderen, weil man Weihnachten und den Jahreswechsel etwas ruhiger gestalten und da keinen Wahlkampf wollte.

„Für mich gab es zu Ronny Dathe keine Alternative“, sagte Angela Pechmann (Linke). Rückert sei nicht wählbar gewesen, weil er sich illoyal gegenüber ihrer Partei verhalten habe. Das Entscheidende für sie sei aber, „dass der Stadtrat nicht mehr länger nur der Verwaltung folgt und alles abnickt, was von dort kommt.“ Dadurch gebe es auch in Zukunft nur ein Weiter-so. „Das ist doch das Traurige in Meuselwitz.“

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz