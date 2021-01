Am 27. Juni wird in Schmölln ein neuer Bürgermeister gewählt. Doch was tun Parteien und Bürgerinitiativen dafür, einen eigenen Kandidaten aufzustellen? Die LVZ zeigt, wie sie ihre Ambitionen beurteilen, Amtsinhaber Sven Schrade (SPD) Konkurrent zu bieten und wer schon jetzt in Kampfeslaune ist.