Uwe Rückert ist immer für eine Überraschung gut. Diesen Ruf hat sich der 46-Jährige hart erarbeitet. Denn seinem CDU-Austritt vor fünf Jahren folgte nur wenig später der Wunsch der Rückkehr, der vom Altenburger Ortsverband jedoch abgelehnt wurde. Also näherte sich der Konservative der AfD, in die er Ende 2018 eintrat. Gut zehn Monate, das beste Einzelergebnis zur Kreistagswahl, eine vermasselte Landtagskandidatur und einen Mordskrach später war aber auch dieses Kapitel schon wieder Geschichte.

Bei der Kreistagswahl 2019 erzielte Uwe Rückert (links) das beste Einzelergebnis, holte mehr Stimmen als Landrat Uwe Melzer (Mitte). Quelle: Mario Jahn

Wirklich still wurde es um Rückert allerdings nie. So gründete der Altenburger erst die Bürgerbewegung „Starke Heimat“, deren Fraktion er im Kreistag führt. Dann hob er den Kreisverband der Freien Wähler aus der Taufe, dem er vorsteht, und ließ sich in den Landesvorstand wählen. Und sein jüngster Coup liefert den Anlass dieses Textes: die Kandidatur für den Posten des Schmöllner Bürgermeisters.

Genügend Motivation für neuen Pfad im Leben

Aber wie kommt ausgerechnet ein Altenburger – auch noch ein gebürtiger – dazu, Stadtoberhaupt in Schmölln werden zu wollen? Neben dem Faible für verblüffende Aktionen begründet das Rückert – gewohnt ausschweifend – mit politischen Erfahrungen. Die Kurzversion: Dass Udo Pick (FDP) vom Meuselwitzer Stadtrat ausgeschlossen werde, sei das Initial gewesen und habe seinen Gerechtigkeitssinn geweckt. Die Schieflage an der Schnauder und sein Wirken im Kreistag verstärkten das Interesse an kommunaler Basisarbeit. Und als von der Schmöllner CDU niemand wollte, nutzte er die Chance als Einzelkandidat, weil er „noch genügend Drive, Motivation und Willen“ für einen „neuen Pfad“ im Leben hat.

Rückert lehnt Fusion mit Gößnitz ab

In der Natur und bei der Arbeit in Haus und Garten kann Uwe Rückert gut abschalten. Quelle: Mario Jahn

Warum er sich für Schmölln entschied und nicht für Nobitz, erklärt Rückert mit Verweis darauf, dass es für Altenburgs östlichen Nachbarn keinen besseren Bürgermeister gäbe als Hendrik Läbe. An der Sprotte sieht er dagegen Sven Schrade (beide SPD) schwächeln. Trotz solider Finanzbasis habe der Amtsinhaber den Haushalt derart dezimiert, dass es kritisch werde, sagt Rückert. „Der Grund dafür erschließt sich nicht.“ Deswegen lehne er auch eine Fusion mit Gößnitz ab.

„Die Idee verbindet sich mit keiner Realität“, begründet der Herausforderer, der eine Zusammenarbeit mit der Pleißestadt aber weiter für sinnvoll hält. Zudem habe den Bürgern niemand die Vor- und Nachteile erklärt. Überhaupt wirft er Schrade fehlende Transparenz vor – auch mit Blick auf die jüngsten Eingemeindungen. „Zwei Drittel der Investitionen finden jetzt in den Ortsteilen statt.“

Bundeswehr macht Kandidaten zum Allrounder

Die Vision mit Gößnitz führe in drei Jahren zu einem Defizit im Haushalt, sagt Rückert und sieht in den Finanzen das drängendste Problem und die Voraussetzung für Investitionen in digitale Verwaltung, Wirtschaft, Familien und Freizeit. Schmölln könne viel verdauen, „muss sich vorher aber stabilisieren“. Schrade sei „hochintelligent“, aber „kein guter Haushalter“.

Zwar sei auch er kein Finanzprofi und kein Personaler, „aber ein Allrounder“, sagt der 46-Jährige. „Du musst Dinge überschauen und verstehen.“ Das Rüstzeug davor holte er sich in 27 Jahren als Beamter und Berufssoldat. Nach dem Abitur sprach ihn noch während des Wehrdienstes sein damaliger Kompaniechef an – und Rückert verpflichtete sich. Es folgten eine Leitungsausbildung als Stabsoffizier und viele Auslandsmissionen als Blauhelm.

Bezeichnung „Faschist“ verletzt Herausforderer

Bevor er sich 2018 wegen eines familiären Krankheitsfalls nach Weißenfels versetzen ließ, war der Oberstleutnant mehrfach im Südsudan und begleitete etwa das dortige Unabhängigkeitsreferendum. „Es hat mir Spaß gemacht, weil du den Wert deiner Arbeit siehst“, sagt er. Auch sei es prägend gewesen, unter Beschuss zu geraten. „Das macht was mit Menschen.“ Vielleicht erkläre das, warum er Überraschungen möge und Konfrontationen nicht scheue.

Mit der von Christoph Zippel (links) geführten Kreis-CDU kuschelt der Fraktionschef der Starken Heimat noch ab und an. Quelle: Mario Jahn

Dennoch steckt Rückert, der beim Lesen historischer Stoffe genauso Zerstreuung findet wie auf dem Rad, beim Schwimmen, Schach oder bei der Arbeit am Haus und im Garten, nicht alles einfach so weg. Das „absolut Verletzendste“ sei die Bezeichnung „Faschist“ gewesen. Ausgerechnet er, der als Kommando-Führer in Irak war, um „mit dem Deutschen Roten Kreuz Leuten in schlimmster Not zu helfen“. Und den in Pakistan erlebter Antisemitismus von Moslems politisierte und in die AfD trieb, weil er sich im Orient vor Leuten schützen sollte, die dann unkontrolliert nach Deutschland kamen.

Kein bloßes Schaulaufen für Landtag

Warum es mit der AfD schief ging, beschreibt Rückert so: Björn „Höcke will eine Revolution, ich eine Korrektur“. Er sei „kein Partei-Hopper“, habe vielmehr ein „grundsätzliches Wertekonzept“, das er „zwischen einer nach links gerutschten CDU und einer nach rechts gerutschten AfD“ verortet. Viel von seiner alten CDU, mit der er ab und an noch kuschelt, findet er nun bei den Freien Wählern: „Ein breites Spektrum“ politischer Ansichten ohne Ideologie und mit „gesundem Menschenverstand“.

Sind also Rückerts Amtsambitionen nur ein Schaulaufen für eine Landtagskandidatur? „Nein“, sagt er, lässt sich die Hintertür aber im Fall einer Niederlage offen. „Ich trete in Schmölln nicht an, um Zweiter oder Dritter zu werden.“ Gewinne er, suche er sich hier eine Bleibe. Einen guten Grund für einen Erfolg gaben ihm die Sprottestädter gleich mit. Im Wahlkampf erzählten sie, dass mit Otto Heinrich Hase ausgerechnet ein Altenburger der Schmöllner Bürgermeister mit der bisher längsten Amtszeit (1849-84) war.

Von Thomas Haegeler