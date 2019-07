Altenburg

Einmal mehr hat sich am Donnerstag Landesvater Bodo Ramelow als Ministerpräsident zum Anfassen präsentiert. Gut gelaunt war er wieder einmal zu Besuch im Landkreis. Auch wenn die Wahrnehmung des Altenburger Folkloreensembles eine andere ist – Ramelow besucht regelmäßig das Altenburger Land und war wohl schon häufiger hier als alle seine Vorgänger.

Ministerpräsident als aufmerksamer Gast

OVZ-Mitarbeiter Jörg Reuter. Quelle: Mario Jahn

Dem ist grundsätzlich nichts negatives abzugewinnen. Denn Ramelow erwies sich nicht nur bei seiner jüngsten Stippvisite als aufmerksamer Zuhörer, der sich augenscheinlich gern und ausführlich von seinen Gastgebern unterrichten lässt. Und was könnte es besseres geben, als eine Landesregierung mit einem Ministerpräsidenten an der Spitze, die Land und Leute sowie deren Sorgen und Nöte kennt oder auch weiß, worüber sich die Bürger erfreuen und woran deren Herz hängt.

Nur zuhören ist zu wenig

Die jährlich stattfindende Sommertour ist dafür ein hervorragendes Mittel, nicht zuletzt, weil sie stets in lockerer Atmosphäre über die Bühne geht. Und das selbst im Wahljahr. Überhaupt war die Reise durch den Landkreis nur am Rande und unterschwellig vom Wahlkampf beeinflusst. Was auf den ersten Blick sehr sympathisch erscheint, wirkt jedoch auf den zweiten auch ein wenig unbefriedigend.

Denn wenn die Bürgernähe des Ministerpräsidenten nicht in handfeste Politik zum Vorteil der Bürger übersetzt wird, dann ist sie wenig wert. Und Unterstützung aus Erfurt könnte der Kreis noch deutlich mehr benötigen – jetzt und nach der Landtagswahl.

Von Jörg Reuter