Bürgerversammlung: Südost-Anwohner machen sich Luft

Nächtliche Lärmbelästigungen, Müllberge, Parkplatznot und die Umwandlung der Sparkassenfiliale in eine SB-Filiale – in der Einwohnerschaft von Altenburg-Südost schwelt Unzufriedenheit. Grund genug für die Linken im Kreistag, am Freitag zu einer Einwohnerversammlung inmitten des Wohngebiets einzuladen.

Und wo großer Gesprächsbedarf ist, da wollen sich die Betroffenen auch mitteilen. Mehrere Dutzend Bewohner waren gekommen. Auf der Seite der Einlader um Linken-Fraktionschef Ralf Plötner hatten sich mit Vizelandrat Matthias Bergmann, dem Integrationsbeauftragten Andreas Strahlendorf, dem Leiter des Schulverwaltungsamtes Wolfgang Kopplin sowie dem städtischen Ordnungsamtsleiter Lutz Meyner auch kompetente Ansprechpartner eingefunden, die Rede und Antwort stehen sollten.

Anderthalbstündige Debatte

Und in der anderthalbstündigen, teils sehr emotionalen wie auch lautstarken Debatte kristallisierten sich schnell diejenigen heraus, die nach Meinung vieler der fast durchweg älteren Anwohner die Hauptschuldigen an den Problemen sind: die vor allem in der Eschenstraße lebenden Menschen mit Migrationshintergrund.

Vizelandrat Bergmann hatte einige Mühe, um die teils sehr hitzig vorgetragenen Attacken zu parieren. „Als Landkreis sind wir derzeit dabei, in Abstimmung mit den Vermietern ein Konzept aufzustellen, um solche gefühlten hohen Konzentrationen von Migranten zu senken, für eine bessere Durchmischung zu sorgen“, sagte er. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass ein Landratsamt nur in beschränktem Maß agieren könne, schließlich würden Geflüchtete während ihres Asylverfahrens von Bund und Land den jeweiligen Kommunen und Kreisen zugewiesen.

Bergmann sichert schnelle Reaktion zu

Aber was in den eigenen Kompetenzen in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Dienstleistern liege, werde man tun, versicherte Bergmann. „Wir müssen von auftretenden Problemen zeitnah erfahren, dann reagieren wir in der Regel sehr schnell darauf. Zumeist binnen zwei Tagen.“ Dass auch das Problem mit Müllbergen und Sperrmüll in Südost weiterhin so akut ist wie bei den ersten Gesprächen im Frühjahr, sei ihm so nicht bekannt gewesen. „Da werden wir aber ebenfalls schnell reagieren.“

Während der ersten Stunde der Diskussion zeigte sich, dass etliche Anwohner einfach mal den angestauten Ärger ablassen wollten. Als das erledigt war, wurden die Debatten ein wenig sachlicher und zeigte sich, dass beileibe nicht nur ausländische Mitbewohner die Ursachen der Ärgernisse sind. An diversen Müllhaufen hätte durchaus auch so mancher deutsche Nachbar eine gehörige Aktie. Und auch diverse Pöbeleien – vorwiegend durch jüngere Mitbewohner – kämen ebenso von Einheimischen, räumten mehrere Besucher ein. Dies gelte auch für die Trinkerecke am verwahrlosten Teil des Sechsecks. „Dort saufen Deutsche“, brachte es eine Anwohnerin auf den Punkt.

Plötner will sich an Sparkasse wenden

Zur Problematik der geschlossenen Sparkassenfiliale hatte Ralf Plötner einen Vorschlag, den er jetzt an die Sparkasse herantragen wolle: „Warum schaffen wir es nicht, die Außenstelle wenigstens an ein bis zwei Tagen die Woche für ein paar Stunden mit einem Mitarbeiter zu besetzen, der den hilfsbedürftigen älteren Kunden hilft?“, fragte er in die Runde und erntete dafür Zustimmung.

Das Fazit dieser Einwohnerversammlung: Das Bürgergespräch hat geholfen, Probleme in öffentlicher Runde zu thematisieren. Auf jeden Fall war nach dem Ende die allgemeine Stimmung auf beiden Seiten schon deutlich entspannter als noch 90 Minuten zuvor. Obwohl viele Probleme vorerst nur aufgenommen und vergleichsweise wenige Lösungen präsentiert wurden.

Von Jörg Wolf