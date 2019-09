Altenburg

Im Stadtteil Altenburg-Südost hängt der Haussegen schief. Die Parkplatzsituation in der Platanenstraße, nächtliche Ruhestörungen in der Eschenstraße, die Umwandlung der Sparkassenfiliale Süd-Ost in eine SB-Station, die verbreitete Vermüllung des Wohngebiets: Diese und weitere Themen „wurden wiederholt an uns herangetragen, zuletzt in der Kreistagssitzung im August“, schildert der Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag, Ralf Plötner.

Die Kommunalpolitiker wollen deshalb in einer Einwohnerversammlung mit Nachbarn sowie zuständigen Verantwortungsträgern des Landratsamtes und der Stadtverwaltung Altenburg ins Gespräch kommen, nach Lösungen suchen – am Freitag ab 13 Uhr in Annet’s Backshop & Bistro, Eschenstraße 50. „Alle Interessierten sind eingeladen“, ermuntert Plötner. Unter anderem habe der Integrationsmanager des Landkreises sein Kommen zugesagt, „und wir hoffen, dass auch die Ordnungsbehörde der Stadt einen Vertreter schickt“.

Von Kay Würker