Bürokratische Mühlen im Ausnahmezustand

Altenburg

Um die Ausbreitung des Corona-Virus weiter einzudämmen und zu verlangsamen, nehmen viele Menschen seit Wochen massive Einschränkungen in Kauf. Wie sehr das Leben eingeschränkt und durch die Corona-Pandemie verändert wird, ist sehr unterschiedlich – privat wie beruflich. Homeoffice und Kurzarbeit sind für viele alltäglich geworden. Die wirtschaftlichen Folgen des Shut-Downs sind noch nicht in Gänze absehbar.

OVZ-Volontärin Lilly Günthner. Quelle: LVZ

Vielen Unternehmen sind über Nacht alle Einnahmen weggebrochen. Ihre Existenz ist bedroht, die Zukunft ungewiss. Corona-Soforthilfen von Bund und Ländern können in dieser schwierigen Situation wenigsten etwas Abhilfe bieten und Mieten und andere laufende Kosten für einige Zeit decken.

Eine noch nie zuvor dagewesene Ausnahmesituation

Die Bearbeitung tausender Anträge auf die Soforthilfen ist ein bürokratischer Kraftakt, dessen Tempo die Thüringer CDU kürzlich kritisiert hat. Im Freistaat würde die Bearbeitungszeit zu lange dauern und Unternehmen teilweise wochenlang auf das so dringend benötigte Geld warten.

Auch im Altenburger Land sind die Erfahrungen der Antragsteller recht unterschiedlich. So mancher hatte nach einigen Tagen die beantragte Unterstützung auf dem Konto, während andere noch immer darauf warten. Das sorgt für verständlichen Unmut. Doch sollte nicht vergessen werden, dass wir uns derzeit in einer noch nie zuvor dagewesenen Ausnahmesituation befinden. Die bürokratischen Mühlen mahlen bekanntlich langsam, doch sie mahlen auch im Ausnahmezustand und haben in den letzten Tagen nochmals viele Anträge bearbeitet. Hoffentlich werden also bald noch mehr Thüringer Unternehmen ihr Geld bekommen.

Von Lilly Günthner