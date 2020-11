Altenburg

Am Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages seinen Maßgabebeschluss für das Sonderinvestitionsprogramm des Bundes für die mitteldeutsche Kulturlandschaft neu gefasst. So sollen von 2020 bis 2027 jeweils 100 Millionen Euro an die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt sowie an die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten fließen, wenn die Länder jeweils den gleichen Betrag kofinanzieren. Das bestätigte am Donnerstag Carsten Schneider, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Der Freistaat Thüringen habe die Kofinanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro gesichert, hieß es aus der Staatskanzlei.

Bis zu zwei Millionen Euro jährlich

Von diesem Investitionsprogramm profitiere auch das Lindenau-Museum in Altenburg, betonte die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser ( SPD). Im Zeitraum von 2022 bis 2027 erhalte das Museum nun bis zu zwei Millionen Euro jährlich an Projektmitteln, also bis zu 16 Millionen Euro insgesamt. „Das ist eine gute Nachricht“, so Kaiser, die bei den Verhandlungen zur Schlösserstiftung stets die Berücksichtigung des Altenburger Ensembles eingefordert habe. Der eindrucksvolle Komplex aus Lindenau-Museum, Schloss und Marstall biete einen glanzvollen Rahmen für die zahlreichen kulturellen Schätze von Weltrang, die in Altenburg ausgestellt und erforscht werden.

„Wichtig wäre es, eine langfristige, über 2027 hinausgehende Förderung des Bundes für Altenburg zu erreichen, um dem Lindenau-Museum als kultureller Einrichtung von nationaler Bedeutung gerecht zu werden und es so endlich auf die angemessene Augenhöhe mit den anderen Leuchtturm-Einrichtungen in Thüringen zu bringen. 2024 soll dazu erneut verhandelt werden“, kündigte Kaiser an.

