Bund und Länder booten Altenburger Land bei Kohle-Milliarden aus

Altenburg

Das Altenburger Land ist beim Ausgleich für den mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandel offenbar politischen Ränkespielen zum Opfer gefallen. Das legen Aussagen von Bundestagsabgeordneten nahe. Während Volkmar Vogel ( CDU) vor allem die Interessen der vom bis zu 40 Milliarden Euro schweren „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ profitierenden Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg als ursächlich dafür nennt, dass das Altenburger Land bei den Finanzhilfen in die Röhre schaut, sieht Elisabeth Kaiser ( SPD) dafür auch die beteiligten Bundesministerien verantwortlich.

Bundestagsabgeordnete sehen unterschiedliche Gründe

Offizielle Begründung, warum der Kreis nicht von den Geldern profitieren kann, ist: Hier gibt es aktuell weder Abbau noch Produktion von Braunkohle. Das sei der Tenor aus dem Wirtschafts-, aber auch aus dem Finanzministerium gewesen, weil man die Töpfe begrenzen wollte, erklärte Kaiser auf OVZ-Nachfrage. „Das ist natürlich Quatsch, weil das Altenburger Land sehr stark involviert ist.“ Insbesondere durch die Nähe zu den Tagebauen Profen und Vereinigtes Schleenhain.

Das unterstreicht auch Vogel und ergänzt zu den durch den Kohleausstieg wegfallenden Arbeitsplätzen als Auswirkung auch noch den Grundwasseranstieg. Die Hauptursache, warum das Altenburger Land dafür keine Kompensation bekommen soll, sieht er aber woanders. „Das liegt am Verteilungskampf um den Kuchen“, so der CDU-Politiker. „Die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind darauf bedacht, dass andere nichts abbekommen.“ Er habe sich aber nichts vorzuwerfen. „Ich hatte das Thema immer im Blick.“ Weil der Kreis im Abschlusspapier der Kohlekommission benannt war, „war ich guter Hoffnung“.

Geringe Chancen, doch noch von Strukturhilfen zu profitieren

Erst als klar wurde, dass das Altenburger Land nicht im Gesetzentwurf steht, „hat mich das auf den Plan gerufen“, sagte Vogel. Seither hat er unter anderem an einem Gespräch mit dem Ostbeauftragten Christian Hirte ( CDU) teilgenommen, einen Brief mit Änderungsbitte an Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) geschrieben und bringt das vergessene Altenburger Landauch in der CDU im Bundestag zur Sprache. Die Chancen, jetzt noch etwas am bereits vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zu ändern, schätzt er auf „Fifty-Fifty. Es kommt darauf an, wie viel Solidarität alle Beteiligten zeigen.“

Elisabeth Kaiser, die ebenfalls bei dem Hirte-Gespräch dabei war, alle involvierten Ministerien angeschrieben und ihre Fraktion für den fehlenden Kreis sensibilisiert hat, ist da weniger optimistisch. „Ich bin ganz eng dran am Thema“, sagte die SPD-Politikerin. „Es ist noch nicht alles verloren, aber es wird eine sehr schwierige Kiste, noch an Direktmittel zu kommen und nicht nur indirekt von den Infrastrukturprojekten wie der S-Bahn von Leipzig nach Gera zu profitieren.“

Auf Unverständnis trifft die Entscheidung, das Altenburger Land nicht bei den Strukturhilfen für den Kohleausstieg zu berücksichtigen, auch bei Landrat Uwe Melzer ( CDU). „Wir sind Bestandteil des Mitteldeutschen Reviers, bekommen aber kein Geld aus dem großen Topf“, erklärte Melzer auf eine Anfrage von Kreisrätin und Amtsvorgängerin Michaele Sojka (Linke), die die Sache seinerzeit angeschoben hatte, im Wirtschaftsausschuss des Kreistags. Das sei auch noch nie so vorgesehen gewesen, gab der Landrat Inhalte des Hirte-Gesprächs wieder. Anders bei den kleineren Förderprogrammen „Unternehmen Revier“ und GRW-Mitteln, aus denen seit knapp zwei Jahren Geld fließt.

Landrat sieht in Gesetzentwurf „Mogelpackung“

Mit Verweis auf das Gespräch in Berlin wies er auch den in der Anfrage mitschwingenden Vorwurf zurück, nichts unternommen zu haben. Das unterstrich Melzer mit dem Verweis auf ein von allen Mitgliedern der Metropolregion Mitteldeutschland unterschriebenes Positionspapier, in dem neben mehr Mitsprache auch die Forderung steht, das Altenburger Land finanziell zu fördern. „Uns wurde aber klar gemacht, dass wir nicht an den Verhandlungstisch kommen“, so Melzer. Stattdessen sei auf den Nutzen der A 72-Anbindung oder der geplanten S-Bahn Gera-Leipzig und anderer länderübergreifender Projekte verwiesen worden. „Da sind wir aber immer Bettler. Wir wollen mehr.“

In diesem Zusammenhang kritisierte der Landrat den Gesetzentwurf zur Strukturhilfe als „Mogelpackung“. „Wenn wir Bestandteil des Projekts sind, dann bitte auch mit Geld“, so Melzer, der das Problem nun bei einem Termin mit Altmaier noch einmal ansprechen will.

Von Thomas Haegeler