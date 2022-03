Altenburg

Kommt er oder kommt er nicht? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am übernächsten Wochenende Altenburg besuchen. Das erfuhr die LVZ aus gut informierten Kreisen. Eine offizielle Bestätigung aus dem Bundespräsidialamt gibt es aber bislang nicht. Die dortige Pressestelle ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet. Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) gibt dazu keine offizielle Erklärung ab. Er müsse warten, bis das Bundespräsidialamt einen Besuchstermin selbst ankündigt, sagte Neumann.

Dass dies noch nicht erfolgte, deutet darauf hin, dass die Termine von Steinmeier vor allem wegen des Krieges in der Ukraine auf den Prüfstand gestellt werden und davon auch der Besuch von ihm in Altenburg betroffen sein könnte. So wurden für diese Woche geplante Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar bereits abgesagt.

Steinmeier folgt Einladung des Oberbürgermeisters

Dass Steinmeier in die Skatstadt kommen, hier übernachten wollte und Delegationen aus Berlin zur Vorbereitung bereits hier waren, sickert nun nach und nach durch. Eine wahrscheinliche Unterkunft des Bundespräsidenten könnte demnach das Parkhotel sein. In der Tat bestätigt Hotelchef Angelo Antoniolli, dass sich Mitarbeiter des Bundespräsidialamtes bereits bei ihm umgesehen und den Besuch vorbereitet hätten. Offiziell dürfe er den Termin selbst aber nicht bekanntgeben und auch gar nicht darüber reden.

Mit dem Besuch würde Steinmeier einer Einladung des Oberbürgermeisters folgen. Diese hatte Neumann bei seinem Besuch im Schloss Bellevue im Januar an das Staatsoberhaupt ausgesprochen, als er mit Steinmeier über das Thema Hass und Gewalt in der Pandemie und über die Schwierigkeiten der Arbeit von Kommunalpolitikern sprach.

Anreise mit dem Zug und der S-Bahn

Geplant ist, dass Neumann am 18. März mit dem Zug nach Berlin fährt, den Bundespräsidenten dort abholt, um mit ihm gemeinsam mit dem Zug nach Leipzig zu fahren und dort in eine S-Bahn gen Skatstadt zu steigen. Dort will Steinmeier zwei Nächte und drei Tage verbringen. Es wäre Steinmeiers erste Reise nach seiner Wiederwahl vor wenigen Wochen.

Neben offiziellen Terminen wie Firmen-, Museums- und Rathausbesuchen möchte der Bundespräsident auch mal in eine Altenburger Kneipe. Ziel: sich mit ganz normalen Bewohnerinnen und Bewohnern unterhalten. Bei den Gesprächen im Rahmen des hohen Besuches soll es unter anderem auch um die ins Stocken geratene neue Bundesstraße 7 gehen, die Altenburg an die Autobahn 72 anbinden soll, heißt es aus gut informierten Kreisen.

Steinmeiers Besuch wäre der zweite eines Bundespräsidenten in Altenburg. 1999 war Johannes Rau in die Skatstadt gereist und hatte dort das Lindenau-Museum besichtigt.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler