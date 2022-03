Altenburg

Die Runde war entspannt – und zurückgehalten wurde sich auch nicht gegenüber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hatte am Sonntag zum Frühstück ins Altenburger Park-Hotel geladen. Am Tisch saßen Kommunalpolitiker und -politikerinnen aus dem Landkreis. Mit dabei war auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke, 2.v.l.) war der Einladung des Bundespräsidenten zum Frühstück in Altenburg gefolgt. Quelle: Mario Jahn

Steinmeier wollte zwei große Themen ansprechen, doch am Ende bestanden die Gespräche am Tisch aus vielen kleineren Eckpunkten. Steinmeier wollte wissen, wie sich die Corona-Situation auf der Ebene der Lokalpolitiker zeige und fragte nach den Entwicklungen im Hinblick auf die steigenden Flüchtlingszahlen durch Putins Krieg in der Ukraine.

Thema Bildung bestimmte schnell das Gespräch

Schnell kam die Gesprächsrunde auf das Thema Bildung, das sich ein bisschen wie ein roter Faden durch den Vormittag zog. Anja Dallek von der Verwaltungsgemeinschaft Rositz erklärte, man müsse viel aufholen, und da müsse etwas getan werden. Es seien gerade die Kinder, die jetzt in den Fokus genommen werden müssen. Angebote, appelliert sie an den Bundespräsidenten, sollten aber für jeden zugänglich sein. „Auch wenn jemand nicht so viel Geld hat.“

Unterstrichen wurde Dalleks Anliegen von Nikolaus Dorsch, Stadtrat und Vorstandsvorsitzender des Innova Sozialwerkes. Dort, so Dorsch, fallen die zwei Jahre der Pandemie auf. „Es fehlte nicht nur an Unterricht, sondern auch an Berufsbildungsmöglichkeiten“, so Dorsch. Die Jugendlichen hätten derzeit wenig Wissen über das, was beruflich möglich ist. Die Stellen, so Dorsch, seien ja da. Etwas später im Verlauf des Frühstücks schloss sich der Kreis zum Thema Bildung mit der Diskussion über die fehlende Jugend in der Region und die Frage: Wie kann das Altenburger Land attraktiv bleiben?

„Wir müssen aufpassen, jetzt keine Antihaltung gegen Russen aufzubauen“, betonte Jutta Penndorf, ehemalige Chefin des Lindenau-Museums, als es um den Krieg in der Ukraine ging. „Und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht gegeneinander ausspielen“, so Penndorf weiter – Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch beispielsweise aus Syrien sollten Gleichberechtigung erfahren. Andere, wie Christian Götze, Stadtratsmitglied der CDU, betonten noch einmal den großen Einsatz der Bürger und Bürgerinnen. „Erstmal Dankeschön für das unglaubliche private Engagement.“

Frank-Walter Steinmeier (r.) hatte am Sonntag im Parkhotel Gäste aus der Kommunalpolitik zum Frühstück eingeladen – neben ihm Anja Dallek von der Verwaltungsgemeinschaft Rositz und Altenburgs Landrat Uwe Melzer (CDU). Quelle: Mario Jahn

Engagiert zeigte sich auch Landrat Uwe Melzer (CDU). Trotz zwei Jahren Pandemie und eines gewissen Ausgebranntseins, das im Amt da sei. „Wir sind vorbereitet“, erklärt er mit Blick auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine.

Letzter großer Punkt – und auch einer der Gründe, für Steinmeier gerade Altenburg als erste Station der Ortszeit auszuwählen, war die persönliche Lage der hiesigen Politiker und Politikerinnen. Bedrohungsszenarien, auch im privaten Raum, sind nicht neu. „Wir sind hier ganz nah – als erstes – dran“, erklärte Nikolaus Dorsch. Und Landrat Uwe Melzer macht es deutlich: „Anonymität und Masse“, sagt er zum Bundespräsidenten gewandt, die mache es aus und ermögliche solche Vorgänge. Diese Anonymität verschwände bisweilen auch schon im Internet, so Steinmeier ergänzend. „Das macht mir mehr Gedanken“, so der Bundespräsident.

Von Vanessa Gregor