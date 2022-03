Altenburg

„Ich hätte ihm am liebsten noch viel mehr erzählt“, entschlüpft es Leni-Sophie Schöneich nach anderthalb Stunden an einem Tisch mit Frank-Walter Steinmeier. So wie die Schülersprecherin des Spalatin-Gymnasiums hat der Bundespräsident insgesamt elf Gäste an seine „Kaffeetafel kontrovers“ in den Ratskeller geladen. Die weitere Gästeliste mit Madeleine Winterling als Mitbegründerin der Elterninitiative gegen die Corona-Maßnahmen im Altenburger Land, Fabian Hoemke vom Aktionsbündnis gegen Rechts, „Glühwürmchen“-Chef Daniel Oehler und auch Schauspielerin Mechthild Scrobanita verspricht unterschiedliche Weltanschauungen mit Zündstoff, der weit mehr als ein Kaffeekränzchen tragen sollte.

Die „Kaffeetafel kontrovers" fand unter reger medialer Begleitung statt. Quelle: Mario Jahn

Der erste Happen Kuchen ist noch nicht gegessen, da sucht Steinmeier direkt den Austausch mit „Spaziergängerin“ Winterling, gibt ihr Raum, ihre Sicht der Dinge ausführlich zu schildern, fragt nach, relativiert. Doch so richtig in Gang mag eine Diskussion nicht kommen, denn dafür bräuchte es Reaktionen, die über das schlichte Zuhören der anderen hinausgehen. Ähnlich wie Steinmeier setzt Fabian Hoemcke, gefragt nach seiner Meinung zu Winterlings Ansichten, auf Diplomatie, bemüht, die Gratwanderung zwischen Kritik und Verständnis zu finden. Er ist mit dieser Einstellung nicht alleine.

Steinmeier wundert sich über den Verdruss

Doch egal, ob es um den Lockdown, Schulschließungen, den demografischen Wandel oder die Internetunfähigkeit mancher Einzelhändler geht, die thematisiert werden: Was Frank-Walter Steinmeier wirklich zu verblüffen scheint, ist der Verdruss, der in vielen Äußerungen mitschwingt oder auch direkt geäußert wird. „Ich habe mir tiefergehende Einblicke gewünscht und muss sagen, die Überraschung hält seit anderthalb Tagen an“, betont der Bundespräsident, der offenbar Gefallen an der Skatstadt gefunden hat. Immer wieder zu hören, in Altenburg lasse es sich schlecht leben, dem könne er nur schwer folgen.

Lesen Sie auch So empfangen die Altenburger den Bundespräsidenten in der Innenstadt

Es fehle einfach das Angebot, sind sich die Jüngsten in der Runde einig. „Zum Shoppen bin selbst schon als Jugendlicher nach Leipzig gefahren, und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich jugendlich war“, sagt Gastronom Daniel Oehler und erntet viel Gelächter, so tatsächlich seine Aussage auch ist. Auch für die Gastroszene sieht Oehler viel Luft nach oben. „Wenn man sich den Markt anschaut, der ist anderswo zugepflastert mit gastronomischen Angeboten. Hier hingegen empfinde ich die Versorgung als sehr schwach.“ Warum er denn nicht ein Angebot speziell für Jugendliche machen würde?, hakt Steinmeier direkt nach. „Weil es sich nicht rechnet. Dafür sind es zu wenige.“

Appell zu mehr Selbstinitiative

Steinmeier nimmt sich Zeit für jeden einzelnen seiner Gäste, beschränkt sich meist auf die Rolle des Moderators, um am Ende des ausgedehnten Kaffeeplauschs doch noch einen Appell vor allem an die junge Generation zu richten: „Mein Eindruck von Altenburg: Die Lebensqualität in dieser Stadt ist da. Ich wünsche mir, dass Sie sich als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger verstehen, die ihr Schicksal selbst mitgestalten wollen und den Mut und Willen haben, etwas zu entwickeln.“

Von Maike Steuer