Straßenreinigung, Vandalismus: Die Meuselwitzer Verwaltung musste in jüngster Zeit viel Kritik einstecken. Die mag mancher Bürger auch an der Finanzsituation der Kommune haben. Dass sich daran etwas ändern muss, ist den Beteiligten klar – erfordert aber auch Mut auf allen Seiten, fordert unser Autor in seinem Kommentar.