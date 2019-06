Lehndorf

Böse Zungen haben schon kurz nach der Eröffnung der neuen Brücke über die Bahnschienen in Lehndorf geunkt: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier ein Unfall passiert. Kaum anderthalb Monate später hat sich die düstere Vorahnung bestätigt. Wie berichtet, verunglückte am Pfingstsonntag ein Motorradfahrer aus Richtung Gößnitz kommend in der Rechtskurve am Ende der Brücke schwer. Die Sorgen, die sich bereits bei der Einweihung des Bauwerks am 30. April unter die Freude über die Freigabe mischten, werden nun größer.

Die Feuerwehr musste helfen, als am Pfingstsonntag ein Motorradfahrer in der Kurve von der Fahrbahn abkam. Quelle: FW Lehndorf

Kopfschütteln nach der Freigabe

Es ist der Fahrbahnverlauf, der manch einem Unbehagen bereitet: eine scharfe Doppelkurve, gekoppelt mit einer zur Seite abfallenden Fahrbahn. Wer mit der innerorts üblichen Geschwindigkeit darüber rollt, läuft Gefahr, ins Schlingern zu geraten, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Inwieweit der aktuelle Unfall auch auf die Fahrbahnführung zurückzuführen ist, werde momentan noch ermittelt, heißt es aus der Landespolizeiinspektion Gera auf Anfrage. Ausgeschlossen ist es aber für Romy Geyer nicht. „Ich war entsetzt, wie der Straßenverlauf gebaut wurde“, sagt sie im OVZ-Gespräch. Gemeinsam mit ihrem Mann Tom betreibt sie das Motorradgeschäft in Lehndorf wenige Meter entfernt von der Brücke. „Eines ist aber auch klar: Wenn sich die Fahrer an die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde halten, dann dürfte eigentlich nichts passieren“, ergänzt Tom Geyer und ruft zu angepasster Fahrweise auf.

Trotzdem: Für unproblematisch hält er die Brücke nicht – zumal das Bauwerk auch bei seiner Kundschaft immer wieder für Kopfschütteln sorge. Insbesondere, dass die Fahrbahn in den Kurven zur entgegengesetzten Seite abfällt, macht stutzig. Und Tempo 30 gilt nur in einer Richtung: ortseinwärts. Auf der Gegenspur darf Tempo 50 gefahren werden.

Geschwindigkeit wegen Ausfahrt begrenzt

Zweierlei Maß auf einer Brücke? Wie kann das sein? Die Geschwindigkeitsbegrenzung aus Richtung Gößnitz habe nichts mit der Fahrbahn oder den Kurven zu tun, erklärt eine Sprecherin des für die Beschilderung zuständigen Landratsamtes. Vielmehr würden die Autofahrer gebremst, um problemlos von und auf das Werksgelände des dort ansässigen Baumaschinenvermieters zu gelangen. „Deshalb ist die Geschwindigkeit auch nur in einer Richtung reduziert“, so die Sprecherin.

Das verbogene Brückengeländer markiert den Unfallort. Direkt unterhalb liegt der Friedhof. Quelle: FW Lehndorf

Und warum ließ sich die Brücke nicht gerade bauen? Die Anforderungen der Bahn und die örtlichen Gegebenheiten seien ursächlich, heißt es vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Bei der Baumaßnahme in Lehndorf seien Lage und Höhe der Straße und des Brückenbauwerkes im Wesentlichen durch Zwangspunkte bestimmt gewesen, erläutert Sachbereichsleiter Christian Günzel. Diese Zwangspunkte seien die vorhandene Bebauung innerorts, die vorhandene Anbindung der innerörtlicher Straßen in Lage und Höhe sowie die Gleise der Bahn und das nötige Lichtraumprofil unter der Brücke. Schließlich die Brücke extra neu gebaut, um die Gleisanlagen verändern zu können und mehr Platz für die schnelleren Züge zu haben. „Auf Grund dessen wurden in der Planung verschiedene Varianten der Linienführung untersucht. Die günstigste Variante ist umgesetzt worden“, erklärt Günzel – und fügt hinzu, dass es sich federführend um eine Maßnahme der Bahn handelte.

Fahrlehrer verweist auf angepasste Geschwindigkeit

Die Deutsche Bahn verweist auf Anfrage darauf, dass „die Straßenplanung unter Beachtung aller anerkannten Regeln der Technik“ erfolgt sei. „Die Planung der Straßenüberführung einschließlich der zugehörigen Straßenführung der Bundesstraße 93 erfolgte immer in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger sowie der Straßenverkehrsbehörde.“

Für Motorisierte bleibt also nur das rechtzeitige Abbremsen. So lehrt es auch der örtliche Fahrlehrer Sven Olbrich. „Auf eine zur Verkehrssituation passende Geschwindigkeit kommt es an – das erkläre ich auch meinen Fahrschülern.“ Wer den Verlauf der Brücke kennt, geht ohnehin rechtzeitig vom Gas. Für Ortsunkundige birgt das Bauwerk seine Tücken. Der Motorradfahrer, der dort zu Pfingsten verunglückte, stammte aus dem Raum Zeitz.

Von Jörg Reuter