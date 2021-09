Altenburg

Wie das Herrchen so der Hund. Dass an der Redensart etwas dran sein muss, zeigt sich bei Günther Langer und seinem Spitzmischling Robby in Form einer besonderen – ja geradezu politischen – Verbindung. Denn wie der Wahl-Wintersdorfer mag auch der aus Rumänien gerettete Rüde keine Masken. Zielsicher erspäht Robby bei Besuchern in unbeobachteten Momenten den Mund-Nasen-Schutz in Taschen und anderen Verstecken, stibitzt ihn unbemerkt – und zerfetzt ihn schließlich.

Videos verfestigen corona-kritische Haltung

„Wir haben ihn nicht darauf abgerichtet“, schwört der 62-Jährige, lacht und schaut zu Ehefrau Edith, mit der er 37 Jahre verheiratet ist und die zustimmend nickt. Sei’s drum. Es passt jedenfalls. Denn der aus dem bayerischen Altmühltal stammende Unternehmer, der Anfang der 1990er Jahre durch den Tipp eines über Ungarn aus der DDR geflüchteten Kunden seines damaligen Finanzbüros erst nach Bernburg und dann in den Altkreis Altenburg kam, sieht die Corona-Schutzmaßnahmen generell kritisch. Mehr noch: Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen von Freiheitsrechten brachten Langer dazu, politisch aktiv zu werden und sich nun für ein Bundestagsmandat zu bewerben.

Dass der Gründer und Geschäftsführer der seit über 30 Jahren bestehenden Firma Langer Immobilien das für die Basisdemokratische Partei Deutschlands (kurz: „die Basis“) tut, kommt nicht von ungefähr. Die Partei gilt als politischer Arm der Querdenken-Bewegung. Anfangs habe man sich an alles gehalten, aber ziemlich schnell „gedacht, dass etwas nicht stimmen kann“, erzählt der Politik-Neuling. Fasziniert und angetrieben von Videos des umstrittenen Infektionsepidemiologen Sucharit Bhakdi und seiner Frau, der Biochemikerin Karina Reiß, die Langers im Frühjahr 2020 „bis sonntagsnachts angeschaut“ haben, verfestigte sich die kritische Haltung gegenüber Corona und dem politischen Umgang mit dem Virus.

Langer hoffte auf „Einsehen der Regierung“

„Wir haben anfangs noch gehofft, dass ein Einsehen der Regierung kommt und andere Fachleute als Drosten, Lauterbach und Wieler gehört und dazugeholt werden“, sagt Günther Langer. „Aber das ist nicht geschehen.“ Also nahm er Kontakt zu Rechtsanwalt Reiner Fuellmich und den von ihm geleiteten „Corona-Ausschuss“ auf. „Ich war angenehm überrascht, es hat auch auf der persönlichen Ebene gestimmt“, erzählt der Selbstständige, der sich aufgrund der starken beruflichen Belastung eigentlich nie politisch engagieren wollte. „Da war klar: Ich möchte etwas tun, nicht nur schimpfen und zuschauen oder Social-Media-Kommentare hinterlassen.“

Es folgten: Basis-Beitritt und Besuche der Querdenken-Demos in Berlin und Leipzig. „Die Stimmung war gut, die Menschen waren toll, aber am Ende war ich erschüttert“, sagt Langer mit Blick auf mediale Berichte von seiner Meinung nach zu wenigen Teilnehmern bis hin zur Nähe zum Rechtsextremismus. „Es gab auch ein paar Reichsflaggen, aber das war nichts, was man ernst genommen hat.“ Leuten, die ihm vorwerfen, einer Verschwörungserzählung anzuhängen, empfiehlt er, sich intensiv – auch aus alternativen Quellen – mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Volksentscheide nach Schweizer Vorbild – „nur besser“

Natürlich kann sich der gelernte Industriekaufmann mit 45-jähriger Erwerbsbiografie als angestellter Filial- und Bezirksleiter eines großen Lebensmittel-Discounters und als selbstständiger Finanzberater, Bauträger, Projektentwickler sowie Immobilienmakler vorstellen, sein dabei erworbenes Fachwissen in die Politik einzubringen. Wichtiger sei ihm aber die Entwicklung einer Basisdemokratie mit mehr echter Mitbestimmung durch Volksentscheide nach Schweizer Vorbild, „nur besser“, sagt Langer, der gern reist und bei langen Spaziergängen mit Frau und Hund vor allem in Oberhof entspannt. „Wir müssen eine Form des Umgangs finden, die alle Stimmen hört und aus denen eine Meinung abgestimmt wird, die von den meisten getragen wird.“

Von Thomas Haegeler