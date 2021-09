Altenburg

Am kommenden Sonntag, den 26. September, wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Diesem Gremium werden je nach Ergebnis zwischen 600 und 800 Abgeordnete angehören. Rund die Hälfte sind Direktkandidatinnen und -kandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis über die Erststimme direkt ins Parlament gewählt werden.

Im Wahlkreis 194, der sowohl das Altenburger Land als auch die Stadt Gera und den Landkreis Greiz umfasst, gibt es zehn Bewerberinnen und Bewerber um ein solches Direktmandat, die vom Kreiswahlausschuss zugelassen wurden. Die Osterländer Volkszeitung hat sie in den vergangenen Wochen in Porträts vorgestellt – wofür sie politisch stehen, was ihren Lebenslauf prägte.

Zum Abschluss dieser Porträtreihe möchten wir noch einmal einen alphabetischen Überblick über die zehn Personen geben, denen Sie am Sonntag Ihre Erststimme geben können.

Gebhard Berger

Gebhard Berger. Quelle: Mario Jahn

Gebhard Berger wurde 1961 in Altenburg geboren und wuchs in der Skatstadt auf. Nach seiner Schulzeit absolvierte er zunächst eine Lehre zum Augenoptiker. Seinen Wehrdienst leistete er bei der Bereitschaftspolizei in Leipzig ab. Anschließend machte er bis 1988 seinen Fachschulabschluss in Jena und übernahm das Optikergeschäft seines Vaters, dessen Inhaber der 59-Jährige bis heute ist. Gebhard Berger ist Vater eines erwachsenen Sohnes. Er ist parteilos und tritt im Wahlkreis 194 als Einzelkandidat an. Seine Kritik an Entscheidungen der Bundesregierung führte den Altenburger in die Politik.

Stephan Brandner

Quelle: Martin Schutt

Geboren und aufgewachsen in Herthen (NRW), studierte Stephan Brandner in Regensburg Jura. 1997 fing er als Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Gera an und machte sich drei Jahre später selbstständig. Der 55-Jährige trat 1980 in die Junge Union ein, verließ die CDU aber aus Protest gegen die Politik von Angela Merkel und wurde 2013 Mitglied der AfD, im gleichen Jahr des Thüringer Landtags und 2017 des Deutsches Bundestags. Dort war er zunächst Vorsitzender des Rechtssauschusses, wurde 2019 nach verbalen Entgleisungen aber abgewählt. Brandner lebt in Gera, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Björn Harras

Björn Harras. Quelle: Mario Jahn

Geboren in Magdeburg, wuchs Björn Harras in Gera und Erfurt auf. Mit 16 Jahren trat er in die PDS ein, blieb der Politik erhalten und ist inzwischen in der Linken aktiv. Nach seinem Schauspielstudium in Leipzig zog es ihn beruflich nach Berlin. Harras stand unter anderem für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera, ist auf verschiedenen Theaterbühnen aktiv und engagiert sich auch abseits der Politik in verschiedenen Projekten, etwa der Amadeu-Antonio-Stiftung. Seit 2019 ist er wieder verstärkt politisch aktiv. In seiner Freizeit geht Harras viel auf Reisen, entdeckt andere Kulturen. Er ist Vater eines Sohnes.

Klaus-Dieter Ilius

Klaus-Dieter Ilius. Quelle: Mario Jahn

Geboren 1948 in West-Berlin, hat sich Klaus-Dieter Ilius Zeit seines Lebens in zahlreichen Bündnissen und Bewegungen engagiert. Seit seiner Ausbildungszeit ist der gelernte Elektromaschinenbauer Mitglied der IG Metall, mit ihrer Gründung 1982 trat er der MLPD bei. Obwohl er den Großteil seines Lebens in den alten Bundesländern verbrachte, hatte er immer auch ein Auge auf die Entwicklung der DDR, deren pauschale Einordnung als Unrechtsstaat er ablehnt. Ilius ist begeisterter Wanderer, oft im Kleingarten zu finden und rege im Tischtennis aktiv. Seit 2019 wohnt er in Gera.

Elisabeth Kaiser

Elisabeth Kaiser. Quelle: Andy Drabek

​Elisabeth Kaiser wurde 1987 in Gera geboren. Nach dem Abitur in ihrer Heimatstadt studierte sie 2005 bis 2012 Politik- und Verwaltungswissenschaften in Erfurt und Potsdam. 2012 wurde sie SPD-Mitglied und arbeitete ein Jahr in einer Berliner Unternehmensberatung. 2013 bis 2014 leitete sie das Büro der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung. Als sie 2014 Pressesprecherin der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag wurde, zog sie zurück nach Gera. Seit 2017 vertritt Kaiser als Bundestagsabgeordnete den Wahlkreis Gera–Greiz–Altenburger Land. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Günther Langer

Günther Langer. Quelle: Mario Jahn

Eigentlich wollte Günther Langer nie in die Politik. Doch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Einschränkung von Freiheitsrechten haben die Einstellung des 62-Jährigen geändert. Der selbstständige Immobilienmakler mit Büro am Altenburger Roßplan nahm Kontakt zur Basisdemokratischen Partei Deutschlands (Die Basis) auf und will für diese in den Bundestag. Dem aus dem bayerischen Altmühltal stammenden Wahl-Wintersdorfer, der gern reist und bei langen Spaziergängen mit Frau und Hund entspannt, geht es unter anderem um mehr Mitbestimmung durch Volksentscheide.

Bernd Ingo Nebeler

Bernd Ingo Nebeler. Quelle: Mario Jahn

In Thüringen wohnt der Einzelbewerber Bernd Nebeler erst seit acht Jahren, geboren wurde er 1969 in Düsseldorf und wuchs anschließend in Neuss auf. In Nordrhein-Westfalen lernte er Industriekaufmann und setzte nach der Prüfung an der Industrie- und Handelskammer schließlich den EDV-Sachbearbeiter an der Handwerkskammer drauf. Als ihm der Job zu hart wurde, orientierte er sich um und kam nach Weida. Dort verdient er seine Brötchen als Privatier, als privater Vermieter. Seine Hobbys sind Wandern und sein Blog „Newsfeed Weida“ auf Facebook. Außerdem engagiert er sich im Tierschutzverein.

Doreen Rath

Doreen Rath. Quelle: Andy Drabek

1969 in Greiz geboren, wuchs die Direktkandidatin von Bündnis90/Die Grünen, Doreen Rath, im Landkreis Greiz auf und absolvierte in Gera ihr Abitur. Nach einer Berufsausbildung zur Facharbeiterin für Tierproduktion mit Abitur in Niederpöllnitz studierte sie von 1988 bis 1993 Landwirtschaft in Leipzig. Seit 2007 ist sie Geschäftsführerin des Landwirtschaftsbetriebes Agrar T & P GmbH Mockzig. Sie wohnt mit ihrem Mann in Ehrenhain, ihre beiden Töchter studieren in Leipzig und Jena. Wenn Doreen Rath mal freie Zeit hat, liest sie gerne und kümmert sich um ihre Katzen und Hühner in ihrem Garten.

Marco Thiele

Marco Thiele. Quelle: Andy Drabek

Marco Thiele ist in Altenburg geboren, in Meuselwitz aufgewachsen und wohnt seit mehreren Jahren wieder in der Skatstadt. Der Gymnasiallehrer für Latein und Geschichte trat 2017 in die FDP ein, übernahm 2019 den Kreisvorsitz seiner Partei im Altenburger Land. Seine kritische Auffassung zur aktuellen Bundesregierung zog den 37-Jährigen in die Politik. Er bezeichnet sich als liberalen Geist, der am Argumentationsaustausch mit Andersdenkenden interessiert ist. Marco Thiele ist Protestant, verbringt gern Freizeit mit Wandern – unter anderem mit seiner Freundin und der neunjährigen Tochter.

Volkmar Vogel

Volkmar Vogel. Quelle: Mario Jahn

Volkmar Vogel wurde 1959 in Gera geboren und wuchs auch in der Region auf. Zwischen 1975 und 1978 machte er sein Abitur und die Facharbeiterausbildung bei Carl Zeiss in Jena. 1986 beendete er sein Fernstudium als Diplom-Ingenieur für Gerätetechnik. Nach der Wende baute er den Abfallzweckverband Ostthüringen mit auf und engagierte sich zunächst auf kommunaler Ebene für die CDU. Seit 2002 ist Volkmar Vogel Mitglied des Bundestages, 2020 wurde er Parlamentarischer Staatssekretär von Innenminister Horst Seehofer. Vogel ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er lebt bei Gera und in Berlin.

72 893 Wahlberechtigte

Insgesamt sind im Altenburger Land am Sonntag 72 893 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Landkreis ist in 107 Wahlbezirke aufgeteilt, darunter 17 Briefwahlbezirke. Bei der Bundestagswahl hat jede wahlberechtigte Person zwei Stimmen. In der linken Spalte des Stimmzettels wird die Erststimme für einen Direktkandidaten vergeben, in der rechten Spalte vergibt man die Zweitstimme, mit der die sogenannte Landesliste einer Partei gewählt wird.

Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Von LVZ