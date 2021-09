Altenburg

„Ich war ein Seiteneinsteiger, als ich nach Berlin kam“, sagt Volkmar Vogel über seinen Start im Bundestag vor 19 Jahren. Der 62-Jährige ist der Direktkandidat der CDU für die kommende Bundestagswahl im Wahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land.

Volkmar Vogels Weg in die Politik sei nicht, wie oft durchaus üblich, über ein entsprechendes Studium gekommen, erzählt er. Deshalb auch Seiteneinsteiger. Vogel wird 1959 in Gera geboren, sein Vater war Kraftfahrer, seine Mutter in der Forstwirtschaft. „Ich weiß, was zur Arbeit dazu gehört“, meint Vogel zu seinem Werdegang. „Ich bin ja nicht als Politiker geboren.“ Er beginnt nach der Schule, Mitte der 1970er-Jahre, eine Ausbildung bei Carl Zeiss in Jena, arbeitete als Dreher und Mechaniker und absolvierte dabei erst das Fachabitur, dann ein Studium. Da ist Vogel bereits verheiratet und hat zwei Töchter. „Ich brauchte immer den praktischen Bezug“, erzählt er.

Noch vor der Wende wechselte er als Technischer Leiter an den Geraer Schlachthof. Dort bliebt Vogel bis kurz nach dem Ende der DDR. „Das war ein Knochenjob, die Produktion musste ja laufen. Und das hab ich mir auch bis heute erhalten, immer nach Lösungen zu suchen.“ Nach der Wende baute Vogel den Abfallzweckverband Ostthüringen mit auf und wurde dort schließlich Geschäftsführer. Organisation, Gebührensatzungen und Verwaltungsrecht, sagt Vogel, musste er beispielsweise dort einbringen. Für seine Zukunft als Politiker nützliche Voraussetzungen. „Von all dem kann ich heute noch profitieren“, erklärt er.

Politik begann auf kleiner Ebene

Politisch aktiv wurde Volkmar Vogel bereits Anfang der 1990er-Jahre, erst auf kleiner Ebene, kommunalpolitisch, aber schon damals für die CDU. „Zunächst fünf Jahre im Gemeinderat und dann auch im Kreistag in Greiz, da bin ich heute noch“, erzählt er.

Als sein Vorgänger im Bundestag aufhörte, sah er eine Möglichkeit zur Veränderung. „2002, um die Zeit war ich zehn Jahre im Zweckverband und dann gab es diese Chance, was Neues zu machen“, sagt Volkmar Vogel. Entweder jetzt oder nie, so seine Einstellung damals. „Und ich habe das Vertrauen gekriegt und seitdem bin ich im Bundestag.“

Seine Themen seien Verkehr, Bau, Landwirtschaft und Umwelt, deklariert Vogel. „Und ich muss sagen, das macht mir auch Spaß, das mache ich gerne“, erklärt er, denn da sei er wieder mehr der Praktiker. „In den Bereichen kann man den praktischen Bezug einbringen und das habe ich, soweit wie möglich, auch gemacht.“ 2020 wird Volkmar Vogel schließlich Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat.

Familie und Freiheit sind wichtige Werte

Es sei die positive Grundeinstellung zum Beruf, die ihn täglich motiviert und die ihn auch dieses Jahr wieder antreten lässt. „Dazu kommt, dass ich wirklich viele Menschen kennengelernt habe und weiterhin kennenlerne, mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit ihren Ideen und mit ihren Vorstellungen.“

Freiheit und Familie, die für ihn über allem stehe, seien wesentliche Werte für ihn, sagt Volkmar Vogel. Auch, weil das Thema Freiheit derzeit wieder vermehrt diskutiert werde. Das ist wichtig, argumentiert er. „Aber wenn man mit seiner Freiheit anderen schadet, muss man sich darüber im Klaren sein.“

Seine Arbeit und seine Werte geprägt hat ihn zudem die Zeit der DDR, in der er aufgewachsen ist. „Man muss sich gegenseitig helfen“, sagt Vogel dazu. Aber er sagt auch: „Man muss nicht immer gleicher Meinung sein.“ Für ihn kommt es darauf an, wie diskutiert wird. „Ich versuche, die Leute zusammenzuhalten und auch mal Kompromisse zu machen und nach einer gemeinsamen Basis zu suchen. Wenn alle nur aufeinander eindreschen und sich nur gegenseitig die Meinung sagen, dann haben wir trotzdem kein Ergebnis.“ Doch: Auch klare Kante müsse gezeigt werden, der eigene Standpunkt feststehen, meint Volkmar Vogel.

Von Vanessa Gregor