Altenburg

Nein, in die Wiege gelegt wurde Dieter Ilius die Politik nicht. „Meine Eltern waren nicht politisch engagiert“, gibt der Direktkandidat der Internationalistischen Liste/Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) zu. Allerdings habe ihn seine Herkunft aus einer Arbeiterfamilie durchaus geprägt. Und: „Meine Mutter hatte den Hitler-Faschismus erlebt, ihre Lehren daraus gezogen. Bei uns wurde der Antirassismus gelebt, das hat mich sicherlich beeinflusst.“

Sportlich und politisch geprägte Jugend

1948 als eines von vier Kindern in Westberlin aufgewachsen, besucht Ilius zunächst die Hauptschule, holt später das Abitur nach. Sport spielt in seiner Jugend eine große Rolle: „Ich habe Fußball gespielt und Leichtathletik betrieben, einmal sogar an der Deutschen Zehnkampf-Meisterschaft teilgenommen“, blickt er zurück.

Seit seiner Jugend habe sich bei ihm eine „kritische Wahrnehmung der politischen Entwicklung“ eingestellt. Notstandsgesetze, Vietnamkrieg, Friedensbewegung und der Nato-Doppelbeschluss prägten weiter seine Politisierung.

Früher Eintritt in Gewerkschaft und MLPD

Seit der Ausbildung zum Elektromaschinenbauer ist Ilius zudem Gewerkschafter. „Ich bin damals sofort in die IG Metall eingetreten.“ Die Arbeitnehmervertretungen sind für ihn nach wie vor „Kampforganisationen und kein Versicherungsverein“. Er hegt große Sympathien für die aktuellen Lokführerstreiks, die Entwicklung mancher Gewerkschaften „hin zum Co-Management“ sieht er sehr kritisch.

Mit der Gründung 1982 fand Dieter Ilius in der MLPD eine politische Heimat. Deren vermeintliche Außenseiterrolle ist für ihn kein Hindernis. „Wenn man sozialkritisch ist, muss man gegen den Strom schwimmen“, sagt er. In der MLPD finde er sich wieder, denn: „Ich bin Arbeiter, Gewerkschafter und Kommunist.“

Auseinandersetzung mit dem Schicksal der DDR

In diesem Zusammenhang lehnt er es ab, die DDR pauschal als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Zwar sei dort auch Menschen Unrecht geschehen, er verweigere jedoch die Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus. Die DDR habe gute Anlagen gehabt, habe sich allerdings zu einem „bürokratischen Staatskapitalismus“ entwickelt und sei letztlich an der starren Denkweise der Führung und deren mangelnder demokratischer Kontrolle zugrunde gegangen, urteilt Ilius, der die Entwicklung damals von der Bundesrepublik aus verfolgt hat. Ebenso schwer wiege der Niedergang der Ostwirtschaft nach der Wiedervereinigung, den in Gera, wo er seit 2019 lebt, gut zu beobachten sei: „Von der einstigen Industriestadt ist kaum etwas übrig.“

Einsatz für Arbeiter und einfache Leute

Nicht zuletzt deswegen stehen für Ilius die Interessen der Arbeiter und einfachen Leute im Mittelpunkt. Er stehe für Solidarität, sei diskussionsfreudig und bereit, dazuzulernen. „Dass die Partei immer Recht hat, ist nicht mein Leitmotiv und auch nicht das der MLPD. Prinzipienlosen Pragmatismus sehe ich jedoch kritisch“, erklärt er. Privilegien jeglicher Art lehne er ab, „ich würde auch nie 10 000 Euro an Diäten annehmen“.

Stattdessen wolle er seine Stärken zur Geltung bringen. Er beschreibt sich als hartnäckig und diszipliniert, verfüge über „gute theoretische Kenntnisse des wissenschaftlichen Sozialismus“, könne diese mit der Praxis verbinden“ und sei für überparteiliche Zusammenarbeit offen.

Klare Grenzen bei bestimmten Themen

Wenig bringt ihn hingegen so sehr auf die Palme wie „antikommunistische Hetze“, die aus seiner Sicht Staatsreligion ist, sowie fehlende Bereitschaft zum sachlichen Dialog. Das gelte insbesondere für Corona-Leugner. Ilius weiß, wovon er spricht, hat selbst eine Infektion überstanden, lag „zehn Tage mit hohem Fieber auf der Couch“.

Eigentlich, sagt Dieter Ilius, sei er kein ängstlicher Mensch. Doch es gibt Entwicklungen, die ihm Sorge bereiten. „Das ist die Umwelt- und Klimakrise, aber auch die Furcht vor einem Dritten Weltkrieg.“

Entspannung findet er , wenn er seinen Hobbys nachgeht. Ilius ist Wanderer, widmet sich seinem Kleingarten und ist sportlich im Tischtennis aktiv. Und auch die Musik hilft beim Abschalten. Sein favorisiertes Genre: „Rock mit Tiefgang – und mit politischem Bezug.“

Von Bastian Fischer