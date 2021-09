Altenburg/Gera

Stephan Brandner ist unbequem. Und für viele, die seine Ansichten nicht teilen, eine Hassfigur. „Halt’ die Fresse! Halt’ die Fresse!“ rufen Demonstranten in Gera, um den AfD-Kandidaten zu übertönen. Doch Brandner lässt sich auf seinem Wahlkampfauftritt von den nicht mal einen Steinwurf entfernten Rufern weder stören noch beeindrucken. „Ich will ein Deutschland, aber normal. Die anderen wollen ein Deutschland, aber verrückt“, ruft er hinüber. Brandner ist kein Mann leiser Töne.

Nun ist der 55-Jährige iangetreten, um im Wahlkreis 194 der CDU nach 20 Jahren das Bundestagsdirektmandat abzujagen. Dazu musste Brandner zuvor seinen Parteifreund Robby Schlund aus Gera aus dem Weg räumen, der im Wahlkreis gleiches vorhatte, eine Kampfabstimmung gegen Brandner aber scheute und nun auf einen aussichtslosen Listenplatz abgeschoben wurde.

Brandner liebt die Provokation

Brandner liebt die Konfrontation, auch die Provokation und nimmt in Kauf, Linien zu bewusst oder unbewusst zu überschreiten. Er bezeichnet sich selbst als impulsiv. Die Gäule gingen mit dem Juristen durch, als er das Bundesverdienstkreuz für Udo Lindenberg als Judaslohn bezeichnete, dafür dass der Sänger die AfD mit üblen Worten beschimpft habe („Und die gleiche kalte Kotze (wie vor 80 Jahren) schwappt ihnen wieder aus dem Mund.“) Zur bewussten Beleidigung Lindenbergs stehe er, das Wort Judaslohn sei historisch nicht korrekt, aber auf keinen Fall antisemitisch gemeint, wie ihm das vorgeworfen wurde, sagt Brandner zurückblickend. Danach wurde der Abgeordnete von der Bundestagsmehrheit als Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses abgewählt.

Auch deshalb, weil er im Oktober 2019 den über eine Kokain- und Prostituiertenaffäre gestolperten Fernsehmoderator Michel Friedman nach dessen AfD-Kritik in einem Tweet verhöhnte. „Dazu stehe ich. Da gibt es keinen Millimeter zurück.“

Brandner war einst glühender Helmut-Kohl-Fan

Die Abwahl als Ausschusschef strafte einen Politiker, der einst der CDU heiß und innig verbunden war, 1980 als Fan von Helmut Kohl und Franz-Joseph Strauß („Die waren super“) in die Junge Union eintrat und der anfangs auch Angela Merkel gut fand. „Das hat sich schnell geändert.“ Nach der Abschaffung der Wehrpflicht, dem seit 2011 von Merkel betriebenen Atomausstieg und „ihrem Rangewanze an den links-grünen Mainstream“ sei er aus der CDU aus- und 2013 in die AfD eingetreten. Weil diese Partei nach Brandners Auffassung für das stehe, wofür die CDU einst auch gestanden habe: „Leistungsbezogen, liberal und konservativ. Das sind auch meine Werte.“

Brandner wuchs in Herthen, einer Stadt im Ruhrgebiet, auf, studierte in Regensburg Jura und landete 1997 in Gera. Das war reiner Zufall, den jungen Rechtsanwalt zog es der besseren Chancen wegen in den Osten und er fand in Ostthüringen einen interessanten Job in einer Kanzlei. 2000 machte er sich mit einem Partner selbstständig. Nach seinem AfD-Eintritt zog er 2014 in den Thüringer Landtag und 2017 in den Bundestag ein.

Ärger über nicht eingehaltene Absprachen

Der 55-Jährige ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Gera. Im eigenen Heim erfreut er sich am Gemüse, was in seinem Garten gedeiht, am Holz, das er selbst im Wald für seinen Kamin schlägt. Er lacht über Loriot, Dieter Nuhr und Uwe Steimle, freut sich, wenn er ein Thema in der Politik erwischt hat, das viele interessiert und ärgert sich über nicht eingehaltene Absprachen. Brandner kann nach eigenem Bekunden auf Menschen zugehen und mit ihnen reden, genießt, wenn Fans ihn um ein Foto bitten, grillt gern und wandert mit Freude an der Ostsee oder im Wald gleich um die Ecke.

Der Kandidat weiß, dass die AfD in der Opposition landen wird und hält sich mit Aussagen zurück, was er in Berlin speziell für das Altenburger Land erreichen will. Auf jeden Fall bekannter machen und dafür sorgen, dass die AfD hier zulegt, weil das für die Altparteien ein starkes Motiv sei, sich mehr um solche Regionen zu kümmern.

Von Jens Rosenkranz