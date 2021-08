Altenburg/ Gera

Wenn man etwas verändern will, muss man aktiv werden“, findet Elisabeth Kaiser. Die 34-Jährige ist Direktkandidatin der SPD für die Bundestagswahl am 26. September. Sie stamme aus einem politisch interessierten Elternhaus, was sie geprägt habe, erzählt die Geraerin. Und obwohl sie bis 2012 Staatswissenschaften sowie Politik- und Verwaltungswissenschaften studierte, hatte sie anfangs nicht vor, beruflich in die Politik zu gehen.

„Irgendwann muss man Farbe bekennen“

Nach dem Studienabschluss in Potsdam arbeitete sie zunächst ein Jahr lang in einer Berliner Unternehmensberatung. Dann erst zog es sie in die Politik. Mit dem Start ins Berufsleben 2012 wurde sie SPD-Mitglied. Die politische Ausrichtung der Sozialdemokraten stehe ihr am Nächsten, erklärt sie. „Irgendwann muss man Farbe bekennen, hat mir ein Dozent mal gesagt.“

In Brandenburg lernte sie auch ihren Mann Philipp kennen, der seinen inzwischen zwölfjährigen Sohn mit in die Ehe brachte.

Am 26. September wird gewählt. Quelle: RND

Selbsteinschätzung: zugewandt, offen und empathisch

Als Elisabeth Kaiser 2014 Pressesprecherin bei der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag wurde, zog die kleine Familie nach Thüringen. Drei Jahre später wurde Kaiser in den Bundestag gewählt. „Es ist eine große Herausforderung, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen“, findet Elisabeth Kaiser und schätzt sich selbst als zugewandt, offen und empathisch ein. Ihr Einfühlungsvermögen empfinde sie als Vorteil im Gespräch mit den Bürgern. Wenn ihr Gegenüber allerdings lediglich unreflektiert Frust ablassen will, ohne den Inhalt seiner Kritik zu hinterfragen, erkläre sie das Gespräch für beendet.

Millionen für das Altenburger Land

Seit 2017 vertritt Elisabeth Kaiser als Bundestagsabgeordnete den Wahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land. Sie ist stolz auf Erreichtes, an dem sie nach eigenem Bekunden maßgeblich beteiligt war: die Finanzierung der Sanierung des Altenburger Lindenau-Museums, die Strukturhilfen für die ehemalige Braunkohleregion Altenburger Land und die Ansiedlung eines Logistikzentrums des Technischen Hilfswerkes in Nobitz.

Theaterrolle als Anwältin zum Kunstfest in Weimar

Privat liegt Elisabeth Kaiser unter anderem die Kultur am Herzen, bevorzugt sie Theater, Kino und Konzerte. Am 31. August schlüpft sie zum Kunstfest in Weimar im alten Funkhaus in die Rolle einer Anwältin. „438 Tage NSU-Prozess“ lautet das Stück.

Wenn es zeitlich machbar ist, geht Familie Kaiser an den Wochenenden gern im Vogtland wandern. Urlaub direkt im Wahlkreis hält Elisabeth Kaiser hingegen für schwierig. Sie verbringt den Haupturlaub mit ihrer Familie oft an der Ostsee.

Seit Februar sind Kaisers zu viert

Seit Februar sind Kaisers zu viert, verlangt Töchterchen Viktoria nach der Arbeit volle Aufmerksamkeit. Der Spagat zwischen Beruf und Familie sei nicht einfach, schildert die junge Mutter. Rückenstärkung erfahre sie von Ehemann Philipp. Der Abteilungsleiter für IT-Service eines Bosch-Tochterunternehmens befindet sich aktuell in Elternzeit. In den Wochen der Bundestagssitzungen begleitet er seine Frau samt Nachwuchs in die Hauptstadt.

Vorurteile wegen jugendlichen Aussehens

Wegen ihres jugendlichen Aussehens traf Elisabeth Kaiser in der Vergangenheit auf Vorurteile. Ihre politische Kompetenz wurde in Frage gestellt. Als sie 2017 für die Bundestagswahl kandidierte, war sie 30 Jahre alt. In Bürgergesprächen reichten die Meinungen und Anwürfe von „Was haben Sie denn schon gearbeitet?“ bis „Wollen Sie nicht erst mal die Schule fertig machen?“. Die SPD-Politikerin nahm es als Herausforderung. „Da wurde ich schnell in eine Schublade gesteckt und musste zeigen, dass ich etwas leisten kann.“

„Als junge Frau ist man in der Politik mitunter exotisch“, lautet ihr Resümee nach vier Jahren Bundespolitik. „Frauen werden zu allererst nach ihrem Äußeren beurteilt und müssen Kompetenz erst beweisen. In meiner ersten Sicherheitskonferenz als Bundestagsabgeordnete fragte mich ein älterer Politiker: Und Sie sind von der Presse?“

Elisabeth Kaiser lässt sich davon nicht beirren. Mit ihrer erneuten Kandidatur für den Bundestag will sie ihre Heimatregion weiter nach vorn bringen. „Wir können ruhig selbstbewusster sein in Ostthüringen, bei all dem, was wir im Kulturellen haben. Da sollten wir uns nicht verstecken.“

Die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 194 Elisabeth Kaiser (SPD) Marco Thiele (FDP) Doreen Rath (Bündnis 90/Grüne) Bernd Ingo Nebeler (Einzelkandidat) Klaus-Dieter Illius (MLPD) Gebhard Berger (Einzelkandidat) Björn Harras (Die Linke) Volkmar Vogel (CDU) Stephan Brandner (AfD) Günther Langer (Die Basis)

Von Dana Weber