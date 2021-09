Bundestagswahl im Altenburger Land: Ein Sonntag der Emotionen

Altenburg/Gera

Ein freudvoller Abend sieht anders aus. Sichtbare Ernüchterung zeigte sich unter den Gästen der zunächst nur sehr spärlich besuchten AfD-Wahlparty im Geraer Café Graf Zeppelin. Die elf Prozent im Bund, die nach der ersten Hochrechnung gegenwärtig wurden, ernüchterten. Doch Stephan Brandner konnte zumindest mit Blick aufs Altenburger Land, Gera und Greiz zufrieden sein. Nach der Auszählung von 318 von 384 Wahllokalen gegen 20.40 Uhr lag der AfD-Direktkandidat im Wahlkreis 194 mit 29,9 Prozent klar vorn.

„Kombination aus Unverständnis und Schock“

„Es ist eine Kombination aus Unverständnis und Schock“, kommentierte CDU-Kreischef Christoph Zippel zum Wahldebakel seines Parteifreundes Volkmar Vogel und zum Sieg von Stefan Brandner (AfD). „Volkmar Vogel ist ein ganz fleißiger Abgeordneter, der oft vor Ort war, während ich Herrn Brandner hier nie gesehen habe.“ Angesichts dessen stelle sich die Frage, „ob es Sinn macht, sich so zu engagieren und nach welchen Kriterien die Wähler entscheiden“.

Nach den ersten Hochrechnungen auf Bundesebene zeigte sich die CDU im Landkreis enttäuscht. Am Weibermarkt hatten OB André Neumann, Kreischef Christoph Zippel & Co. mit Rang zwei und einem Ergebnis um 24 Prozent gerechnet.

„Das ZDF hat bessere Zahlen!“

Kaum anders die Stimmung bei der SPD, als punkt 18 Uhr die erste Prognose im Ersten über den Bildschirm flimmerte. Doch nach fünf Minuten rief jemand: „Das ZDF hat bessere Zahlen!“ Prompt wurde umgeschaltet und die Gesichter der Anwesenden hellten sich für diesen Moment spürbar auf. „Das wird eine lange Nacht“, kommentierte SPD-Direktkandidatin Elisabeth Kaiser ihr Ergebnis gegen 20 Uhr, als im Wahlkreis 233 von 384 Wahllokale ausgezählt waren. Danach lag Kaiser bei den Erststimmen auf Platz drei, knapp hinter Volkmar Vogel (CDU). „Ich bin sehr froh über mein Ergebnis, wenn man bedenkt, dass ich vor vier Jahren rund 12 Prozent hatte, diesmal bislang 20,6 Prozent.“

„Es hat sich nach mehr als fünf Prozent angefühlt“

Ernüchterung herrschte bei den Linken auf Kreisebene. So hatten sie zwar befürchtet, dass es eng mit dem Einzug in den Bundestag werden könnte, aber doch auf ein besserer Ergebnis gehofft. „Es hat sich nach mehr als fünf Prozent angefühlt“, sagte Kreiswahlleiter Torge Dermitzel zu seinem Eindruck aus dem Wahlkampf, mit dem er „zufrieden“ war.

Ein Sonntagabend der Emotionen. Es war das Finale eines langen Wahltages, der rund zwei Drittel der Wahlberechtigten in Thüringen mobilisiert hatte und den vielen Wahlhelfern in den Städten und Gemeinden einiges abforderte. Der erste Meuselwitzer Wähler stand schon 7.50 Uhr vor dem Wahllokal des Wahlbezirks 5 in der Schnaudertalhalle, die letzten gingen gegen 18 Uhr.

Polizei in Bereitschaft

Die Polizei hielt sich in Bereitschaft, wie bei Wahlen dieser Größenordnung üblich. Doch die Präsenz im direkten Umfeld der Wahllokale sollte vermieden werden. „Die Polizei ist die allerletzte Option für den Fall, dass es in einem Wahllokal einen Zwischenfall gibt und es dem Wahlvorstand nicht gelingt, sein Hausrecht durchzusetzen“, erklärte Wahlkreisleiterin Yvonne Gensicke. Es blieb ruhig. Vorkommnisse, bei denen die Polizei hätte eingreifen müssen, hat es bis kurz vor Wahlschluss nicht gegeben, berichten Kreiswahlleitung und Polizeiinspektion Altenburger Land auf LVZ-Nachfrage übereinstimmend.

Kleinere Vorfälle gab es dennoch. Etwa in Meuselwitz, wo eine Wählerin ihren Ausweis hatte liegen lassen. Kenny Murkowski, stellvertretender Wahlvorstand, zögerte nicht lange, sprintete los – und konnte die Karte der Eigentümerin zurückgeben. In Schmölln mussten einige Wähler wieder kehrt machen. Für sie war das Rathaus das falsche Lokal, sie kamen dorthin aus Gewohnheit wie zu den anderen Wahlen. An diesem Sonntag mussten sie aber in den Lohsengarten.

Diverse Krankmeldungen bei Wahlhelfern

14 Urnenwahllokale und zwei für die Briefwahl gab es allein in Schmölln mit seinen 44 Ortsteilen. Hinzu kam jenes in Dobitschen, das Schmölln mit betreut. Für alles verantwortlich war Wahlleiterin Jacqueline Rödel, die in dieser Woche vor ziemlichen Herausforderungen stand. Fünf Wahlhelfer hatten sich über die Woche für den Sonntag krankgemeldet, drei weitere Krankmeldungen kamen am Wahltag hinzu. „Da muss irgendwas rumgehen in Schmölln“, sagte die Wahlleiterin. Alle Wahlvorstände waren trotzdem arbeitsfähig.

Bis zum Abend erhöhte sich die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 194 auf über 72 Prozent. Wobei 21,8 Prozent der Wahlberechtigten einen Wahlschein beantragt hatten, um zu Hause ihre Kreuzchen zu machen, berichtet Kreiswahlleiterin Gensicke. „Damit liegt der Raum Altenburger Land, Gera und Greiz deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von etwa 40 Prozent, und tatsächlich hätten wir auch im Wahlkreis 194 mit einer höheren Quote gerechnet, insbesondere wegen der Corona-Situation. Das hat hier jedoch offenbar keine große Rolle gespielt“, bilanzierte die Kreiswahlleiterin.

Deutliche Steigerung bei Zahl der Briefwähler

Trotzdem: In einigen Kommunen lag der Anteil der Briefwähler deutlich höher als noch 2017. In Altenburg steigerte sich deren Quote um 48 Prozent. Wahlleiter Volker Weise verzeichnete 5262 Briefwahl-Anträge – das entspreche rund 20,5 Prozent der 25 685 Wahlberechtigten zur Briefwahl, sagte er. Während 141 der 180 ehrenamtlichen Wahlhelfer in Altenburg schon in aller Herrgottsfrühe in den Wahllokalen standen, ging es für 39 Kolleginnen und Kollegen in den Briefwahllokalen erst 15 Uhr los – mit der Prüfung von Bergen an Briefen. „Mein Dank gilt allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ein wichtiger Dienst für unsere Demokratie“, honorierte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann.

Von Vanessa Gregor, Thomas Haegeler, Jens Rosenkranz, Kay Würker