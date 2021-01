Bundesverdienstorden für das Göpfersdorfer Ehepaar Lichtenstein

Erfurt

Große Ehre für Anita und Günter Lichtenstein aus Göpfersdorf: Das Ehepaar wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, teilt die Thüringer Staatskanzlei mit. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Ministerpräsident Bodo Ramelow die Ehrung am morgigen Donnerstag in der Staatskanzlei vornehmen. Wegen der Corona-Pandemie wird es keine feierliche Veranstaltung zur Überreichung der Orden geben, Bodo Ramelow die Aushändigung in Einzelterminen vornehmen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Anita und Günter Lichtenstein werden mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für ihr uneigennütziges Engagement für Kunst und Kultur geehrt. „Als Kunstmäzene unserer Zeit sammelt das erfolgreiche Unternehmer-Ehepaar Kunstwerke ohne Erwartung eines ökonomischen oder persönlichen Nutzens als Gegenleistung. Gerda Lepke und Gerd Mackensen, Hans Ticha und Ulrike Theusner – seit den späten 1950er Jahren wächst bei Anita und Günter Lichtenstein eine für den mitteldeutschen Raum beispiellose Sammlung von Malerei und Grafik zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, mit Schwerpunkt auf ostdeutscher Kunst“, heißt es in der Laudatio. Inzwischen gehören etwa 10 000 Werke zur Sammlung in Göpfersdorf. Ihr Engagement für die Kunst mündete schließlich in einer eigens dafür ins Leben gerufenen Stiftung, der „Anita und Günter Lichtenstein Stiftung“.

Großes Engagement beim Umbau des historischen Quellenhofes

„Doch geht das Wirken der Lichtensteins weit über den Kunstbereich hinaus. So hat Günter Lichtenstein sich in vielen weiteren Bereichen engagiert: als Abgeordneter der damaligen LDPD im Kreistag, als langjähriges Mitglied im Göpfersdorfer Gemeinderat, als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder als Sprecher des Wirtschaftsvereins Altenburger Land“, heißt es in der Laudatio weiter.

Seit vielen Jahren sind Anita und Günter Lichtenstein zudem eng mit dem Heimatverein Göpfersdorf verbunden. „Mit ihrem fachlichen Wissen, ihrem Beziehungsnetzwerk und einem finanziellen Beitrag waren sie am Umbau des historischen Quellenhofs zum Kultur- und Erlebnishof, der sich in Trägerschaft des Heimatvereins Göpfersdorf befindet, beteiligt. Das Ehepaar Lichenstein hat großen Anteil an der Vielfalt der kulturell-künstlerischen Angebote des Vereins und an dessen gutem Ruf in der Region zwischen Leipzig, Chemnitz und Zwickau. Anita und Günter Lichtenstein haben Göpfersdorf zu einem außergewöhnlichen Kunst-Ort gemacht.“

Neben dem Ehepaar Lichtenstein werden auch noch Lutz Grau aus Saalfeld, Prof. Dr. Rolf Kalff aus Bucha und Tilo Schieck aus Jena ausgezeichnet.

