Bundesweites Rennen um die Vögel: Ringo Raupach kommt dafür von Bonn nach Altenburg

Altenburg

Ringo Raupach geht am Sonnabend im Altenburgischen auf Rekordjagd. In einem ausgewählten Gebiet so viele Vogelarten wie möglich beobachten, darum geht es beim Birdrace, einem bundesweiten Wettbewerb. Ringo Raupach aus Bonn hat Fahrrad und Fernglas schon bereit – und hat sich für die Suche nach Gefiederten diesmal ganz bewusst das Altenburger Land ausgesucht.

„Die Vogelbeobachtung ist mein Hobby, und das schon seit über 20 Jahren“, berichtet Raupach. „Ich bin ursprünglich im Altenburger Land aufgewachsen, dort gibt es ganz tolle Gebiete, wo sich die Beobachtung wirklich lohnt.“ Der 42-Jährige kommt aus Starkenberg, wohnt nun im Rheinland. Doch nicht nur die Familie ist für ihn ein Grund, immer wieder in die Heimat zurückzukehren. Auch die Artenvielfalt an Vögeln im Landkreis begeistert ihn.

(Hobby-)Ornithologen aus ganz Deutschland

Der Wettbewerb Birdrace findet am 8. Mai bereits zum 18. Mal statt, ausgerichtet vom Dachverband Deutscher Avifaunisten. (Hobby-)Ornithologen aus ganz Deutschland versuchen – zusammengeschlossen in Teams – so viele Vögel wie möglich zu hören und zu beobachten. Kernanliegen dieses Rennens um die Vögel ist es, die Themen Artenvielfalt und Artenschutz ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Ringo Raupach nahm schon öfters teil, allerdings bisher immer in Bonn. „Nun bin ich meines Wissens der erste Teilnehmer im Altenburger Land“, sagt der Vogelexperte. Coronabedingt gibt es diesmal nur virtuelle Teams. „Wir haben ein fünfköpfiges bundesweites Team. Die Teilnehmer verteilen sich über Bonn, Wilhelmshaven, Berlin, Rheinland-Pfalz und Thüringen.“ Alle gesehenen oder gehörten Vogelarten werden in eine Liste eingetragen.

Erfolg versprechende Haselbacher Teiche

„Vor allem in Windischleuba und rund um die Haselbacher Teiche kann man noch seltene Arten zu Gesicht bekommen. Oft geht es dann nicht primär um die Liste, sondern um das Erlebnis, etwas so Seltenes entdeckt zu haben.“ Am Ende gibt es eine Kreiswertung sowie eine Teamwertung in Bezug auf die meisten gesichteten Arten, unterteilt in Sonderkategorien, beispielsweise ob man mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs war. Auch Spenden sollen eingeworben werden, dies wird ebenfalls gewertet. Die Spenden dienen der Betreibung einer Datenbank, in der Vogelarten gemeldet werden können.

Anmeldung bis Freitagabend

„So ein Beobachtungstag ist eine Gelegenheit, die Naturschätze vor der Haustür zu würdigen und auf Gefährdungen aufmerksam zu machen.“ Noch bis Freitagabend können sich Interessierte zum Birdrace anmelden, was auch für die Kreiswertung spannend wäre, ermuntert Ringo Raupach. „Ein einziger Teilnehmer im Altenburger Land ist sehr überschaubar. Es wäre schön, etwas Konkurrenz zu haben und andererseits in den Austausch zu kommen.“ Wichtig ist, dass die Teilnehmer die Arten sicher erkennen. Ansonsten ist mehr als ein Fernglas zur Teilnahme nicht notwendig.

https://birdrace.dda-web.de

Von Mary Anne Härtling