Bunter Protest für mehr Inklusion im Altenburger Land

Altenburg

Inklusion ist bunt – das wird am Dienstagmittag überdeutlich, als sich eine Gruppe von psychisch Erkrankten aus einer Schmöllner Wohngruppe auf dem Altenburger Markt einfand. Im Gepäck: Zahlreiche farbenfroh gestaltete Fliesen, mit denen auf das Thema Inklusion aufmerksam gemacht werden sollte und die im Tagesverlauf im Stadtgebiet verteilt wurden.

Aktion im Rahmen des Europäischen Protesttags

Und es war nicht die einzige Aktion, die sich am Dienstag damit befasste. Ebenfalls direkt vor der Farbküche hatten Mitarbeiter des Verbandes für Inklusion und Teilhabe in Thüringen (VITT) Station bezogen, warb mit bunt gefüllten Gläsern, Beuteln und Luftballons für sein Anliegen. Eingebettet waren die Aktionen in den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dieser findet traditionell am 5. Mai statt, in den zwei Wochen drumherum steigen deutschlandweit zahlreiche Aktionen, um auf die vielerorts nach wie vor mangelnde Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung aufmerksam zu machen.

Stadtmenschen boten Unterstützung

Mit initiiert hatte die bunte Aktion die Altenburger Stadtmensch-Initiative im Rahmen ihres Projekts „100 Tage, 100 Aktionen“. „Wir sind von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), in deren Rahmen der VITT aktiv ist, angesprochen worden, ob wir eine derartige Aktion unterstützen wollen“, erklärt Susan Seifert von den Stadtmenschen. Da das Thema Inklusion sowohl bei den Stadtmenschen als auch in der Farbküche groß geschrieben wird, sei die Teilnahme am Protest selbstverständlich gewesen. „Schließlich leben wir ja von Inklusion“, betont sie.

Werben für dezentrale Hilfe zur Teilhabe

Und insgesamt, wusste auch Reinhard Strecker, Leiter der Horizonte gGmbH, zu berichten, sei das Altenburger Land in Sachen Teilhabeangebote recht gut aufgestellt. „Allerdings geht es nun darum, die Angebotspalette vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu dezentralisieren“, führt er aus. Statt zentraler Anlaufpunkte, in denen Betroffenen Teilhabe ermöglicht werde, wolle man erreichen, dass Unterstützer die Menschen in ihrem Lebensumfeld begleiten, um ihnen so eine selbstbestimmte Teilnahme am Leben zu ermöglichen.

Damit Politik und Behörden hierfür eine Handlungsempfehlung zur Hand haben, wurden im Zuge der Altenburger Aktion auch Forderungen von Menschen mit Blick auf Inklusion aufgenommen und zu Papier gebracht. „Diese sollen dann in Form eines Mosaik-Plakats an die zuständigen Entscheider geschickt werden, als Aufforderung, mehr für Teilhabe zu tun“, so Stephanie Pommer, Leiterin der EUTB für Ostthüringen, die den Protest in Altenburg mitorganisiert hatte.

Von Bastian Fischer