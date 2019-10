Buntes Treiben über Göpfersdorf: Wo die grüne Anakonda in die Lüfte steigt

Göpfersdorf

Die Bonbonabwürfe sind am Sonntag der Renner auf dem Kinder- und Drachenfest in Göpfersdorf. Schon seit vielen Jahren sorgen Petra und Bernd Petasch aus Wittgensdorf dafür, dass sich die süße Fracht hoch oben am Drachen ausklinkt und auf begeisterte Kinder herabregnet. Sobald sich der Beutel öffnet, stürmt die Schar zur Abwurfstelle und ein eifriges Sammeln im Gras beginnt. Was für eine Aufregung auf dem Segelflugplatz! Und Eckhard Rönnecke vom veranstaltenden Flugsportverein Altenburger Land leistet den Bonbonsuchern mit seiner Moderation eine große Hilfe, damit sie den Bonbondrachen unter den vielen „Artgenossen“ überhaupt ausfindig machen.

Fisch, Käfer und Biene Maja fliegen um die Wette

Der Himmel über Göpfersdorf: Er war an diesem Sonntag wieder voll angeleintem Fluggerät in allen erdenklichen Größen und Formen. Von Fisch über Biene und Marienkäfer bis zu Herz und Sonne ist (fast) alles dabei. Beim Überqueren der Wiese ist wegen der zahlreichen Strippen eine gewisse Achtsamkeit geboten. Wer keinen eigenen Drachen dabei hat, der kann vor Ort noch einen erwerben.

Laut Eckhard Rönnecke nutzen die Segelflieger bereits seit 1996 das Familienfest als Gelegenheit, „um Interesse für den Flugsport zu schaffen“. In diesem Jahr stemmen 25 Helfer das traditionelle Drachenfest. Sie sorgen unter anderem mit Mutzbraten und Linsensuppe aus der Gulaschkanone fürs kulinarische Wohl, basteln mit den Kindern Doppeldecker aus Pappe und geben Starthilfe an der Kletterstange. Dort winken für die Sportlichsten kleine Geschenke. Unterstützung erhalten die Göpfersdorfer wieder von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dürrenuhlsdorf - deren alter Ford aus dem Jahr 1968 ist bei den Oldtimerrundfahrten am Festgelände permanent belegt.

Selbst gestaltete Drachen sind seltener

Die gekauften Drachen sind am Sonntag eindeutig in der Überzahl. Umso erfreulicher ist es, auf liebevoll und selbst bemalte Modelle zu treffen. Familie Schilling aus Leipzig ist das erste Mal auf dem Göpfersdorfer Fest und hat gleich zwei klassische Exemplare dabei. „Für die Kinder ist es schön hier“, stellen die Eltern fest und helfen der vierjährigen Linda, ihren kunterbunten Drachen steigen zu lassen. Den hat sie selber bemalt. „Da haben wir einen ganzen Vormittag gebraucht“, berichtet die Mutti stolz.

Drachen sind nicht nur eine Passion für Kinder. Ronny Eidam aus Waldheim ist mit großen fliegenden Schlangen regelmäßig auf Veranstaltungen anzutreffen. Seine grüne Anakonda hat eine stattliche Länge von 60 Metern. Und am Rande des Segelflugplatzes nutzen Drachenflieger mit Buggy und Rollschuhen die guten Windverhältnisse aus.

Dem Flugsportverein Altenburger Land ist am Sonntag wieder ein Fest für die ganze Familie gelungen.

Von Dana Weber