Busfahrer bekommen mehr Geld, aber Thüsac behält Haustarifvertrag

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Busunternehmen Thüsac Lohnerhöhungen und mehr Urlaub herausgeschlagen. Alle Ziele wurden aber nicht erreicht. So behält die Thüsac ihren Haustarifvertrag, der schlechtere Bedingungen vorsieht, als der in Thüringen geltende Manteltarif.