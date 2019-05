Katerstimmung in der Nordregion: Sowohl in Meuselwitz als auch in Lucka mussten insbesondere etablierte Parteien und Bewegungen bei den Kommunalwahlen kräftig Federn lassen. Die möglichen Gründe für den Stimmenverlust sind dabei aus Sicht der Lokalpolitiker so vielfältig wie die örtliche politische Landschaft.