CDU und AfD setzen Hauhalt für 2020 gemeinsam gegen Widerstände durch

Altenburg

Nach einer rund dreistündigen kontroversen Debatte hat der Kreistag am Mittwochabend den 169 Millionen Euro umfassenden Haushalt für 2020 verabschiedet – allerdings gegen das Votum von SPD, Grünen, Linken und den Regionalen. CDU, FDP und AfD setzten am Ende gemeinsam den Etat mit 25 zu 18 Stimmen durch.

Die zuvor seit Wochen heftig umstrittene Kreisumlage bleibt mit 31,6 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau dieses Jahres. SPD, Linke, Grüne und die Regionalen hatten zuvor energisch, aber vergeblich, versucht, vor allem diese Umlage zu senken, um die Städte und Gemeinden zu entlasten. „Für mich ist es ein unerklärliches Rätsel, warum der Kreis finanziell gut ausgestattet ist, die Kommunen aber am Hungertuch nagen“, sagte Katharina Schenk, die Fraktionschefin von SPD/Grüne. Am Ende der letzten Jahre blieben stets Millionenbeträge übrig, die nicht ausgegeben wurden. Die Verwaltung sehe sich jedoch außerstande, den zu erwartenden Überschuss für 2019 zu ermitteln.

Schmöllns Bürgermeister warnt vor Notlage

Für Klaus-Peter Liefländer (Die Regionalen) sei es schon jetzt problemlos möglich, die Umlage um 1,1 Millionen Euro abzusenken, ohne die Überschüsse genau zu kennen. Liefländer bezifferte speziell die Belastung durch die Umlage für seine finanziell extrem angeschlagene Stadt Meuselwitz auf 3,3 Millionen Euro. Schmölln sei mit 5,5 Millionen Euro zweitgrößter Zahler. Es stelle sich die Frage, wie dies als Mehrwert zurückfließe.

Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) appellierte dringend an den Kreistag, sich Zeit zu nehmen, um nach Möglichkeiten im Etat für eine Umlagensenkung zu suchen. Weil Schmölln ein Drittel weniger Steuereinnahmen habe, stehe es dort Spitz auf Knopf. „Es herrscht eine Notlage“, warnte Schrade.

CDU und AfD verhindern neue Ausschuss-Debatten

Allein, auch dieser Appell fruchtete nicht. SPD, Grüne, Linke und Regionale konnten sich mit ihrem Antrag, den Etat am Mittwoch nicht zu beschließen und nochmals in den Ausschüssen zu beraten, gegen die Mehrheit von CDU und AfD nicht durchsetzen. Landrat Uwe Melzer ( CDU) bezeichnete den Etat als fair. „Wir behalten die Kommunen im Blick, haben aber auch Aufgaben zu erfüllen.“ Überschüsse seien nicht dazu da, die Umlage zu senken, sondern um zu investieren und auf Kredite zu verzichten, sagte Melzer in Richtung SPD und Linke. „Das ist ihnen x-mal gesagt worden. Aber sie wollen es einfach nicht kapieren.“

AfD gegen Umlagensenkung

AfD-Fraktionschef Uwe Rückert sprach sich gegen eine Umlagensenkung aus. Abgesehen von der Stadt Altenburg trage schließlich der Kreis die größte Schuldenlast. Der Kreisverwaltung sollte man ihren nötigen Handlungsspielraum gewährleisten und diesen nicht einschränken.

Die wichtigsten Investitionen 2020 durch den Kreis finden im Lindenau-Museum (2,5 Millionen Euro) und im Theater (4,0)statt. In die Sanierung von Straßen und Brücken fließen 1,8 Millionen, in die Grundschule Nobitz 2,4 Millionen, in die Turnhalle Rositz 250 000 Euro. Rund 74 Millionen Euro sind für Sozial- und 31,7 Millionen Euro für Personalausgaben eingeplant.

Ex-Landrätin kritisiert ihren Nachfolger

Ex-Landrätin Michaele Sojka (Linke) sagte der OVZ am Ende der Sitzung, dass der Etat trotz vieler offener Fragen durchgepeitscht wurde. Sie kritisierte ebenso, dass sich die CDU die Mehrheit bei der AfD geholt hat. Landrat Melzer habe mit einem engen Schulterschluss mit der AfD offenbar kein Problem.

Geld für Grundschule Windischleuba und Gymnasium Meuselwitz Für die Sanierung des Schulhofes der Grundschule Windischleuba stellte der Kreistag nach Anträgen von CDU und AfD 50 000 Euro zusätzlich in den Etat ein. Dort stellen Gehwegplatten ein Sicherheitsrisiko dar, die Spielgeräte sind veraltet und durchgerostet, eines musste bereits gesperrt werden. Weitere 15 000 Euro bekommt das Gymnasium Meuselwitz für die Teilsanierung des Mehrzweckgebäudes. Dort soll noch in diesem Jahr mit dem Abriss der seit Jahren gesperrten Toiletten begonnen werden. 2020 erfolgt die Neuinstallation. Der Kreis will das Gebäude gern an die Städtische Wohnungsgesellschaft verkaufen. Doch diese Verhandlungen stocken. jr

Von Jens Rosenkranz