Der frühe Vogel fängt den Wurm – oder wie es seit Montag heißt: Wer als Erster zu Aldi einkaufen geht, hat noch Chancen auf Desinfektionsmittel. Denn in den Filialen in Nobitz und Altenburg reichten Vorräte lediglich ein paar Stunden. Die OVZ fragte in den Märkten und bei den Kunden nach.